La estrella internacional rechazó la transferencia del Man United tras las afirmaciones del agente del entrenador.

Un objetivo defensivo del Manchester United ha rechazado la posibilidad de marcharse a Old Trafford, pese a ser seguidor del club, y ha hablado de las circunstancias que rodearon el rechazo

Thomas Meunier fue vinculado al Manchester United en el Borussia Dortmund (Imagen: Getty Images)

Thomas Meunier, un fanático confeso del Manchester United, ha revelado que a pesar de ese fandom, una vez rechazó la oportunidad de mudarse a Old Trafford. El defensa belga jugaba en el Borussia Dortmund cuando, según afirma, le hicieron la oferta.

Meunier se unió al Dortmund procedente del Paris Saint-Germain en 2020 y dejó el club en febrero de 2024. Durante su etapa en Signal Iduna Park, afirma que un entrenador anónimo del United intentó persuadirlo para que firmara con un agente específico para asegurar su traslado a Manchester.

«Cuando estaba en Dortmund, podría haber fichado por el Manchester United. No tenía agente. Y de hecho, el entrenador se refirió claramente a su agente en ese momento para que yo pudiera fichar por el Manchester United», dijo Meunier a RTBF (a través de Sport Witness).

‘Me negué y no firmé. De lo contrario lo habrías sabido… Pero por favor”, añadió. Meunier no aclaró si fue el entrenador del United u otro miembro del personal quien hizo la propuesta, ni reveló la fecha exacta de la supuesta oferta.

Thomas Meunier con Niklas Sule y Sebastien Haller en el Borussia Dortmund (Imagen: Sebastian el-saqqa – firo sportPhoto/getty images)

“Ese es también el lado negativo del fútbol”, prosiguió. «Hay mucho dinero en juego. E incluso los entrenadores trabajan específicamente con agentes para colocar jugadores y cobrar. Tengo 45 ejemplos así. Ahora no puedo probarlos todos, así que no daré nombres. Pero es algo que, en mi opinión, todavía sucede con demasiada frecuencia».

El United no fue el único club interesado en Meunier durante su etapa en el Dortmund. El Barcelona también estaba considerando una mudanza, y el lateral habló de este interés en una entrevista con la prensa belga en 2022.

«Podría haber sido… El Barcelona buscaba un lateral derecho fiable, alguien que fuera físicamente fuerte, completo y que pudiera ser peligroso en estadios estancados, por un precio aceptable, dada su situación económica», afirmó.

«Encajo en ese perfil, en esas diferentes circunstancias. Lo he demostrado esta temporada. Pero cuando el Dortmund me llamó para contarme la oferta que habían recibido del Barcelona, ​​inmediatamente me sonó como: ‘Lo siento, no puedes irte'».

Meunier en acción para el actual club Lille (Imagen: AP)

Meunier, que dejó el Paris Saint-Germain justo antes de la final de la Liga de Campeones de 2020, también dejó el Dortmund antes de disputar la final de la misma competición. Se mudó al Trabzonspor pocos meses antes de que Edin Terzic llevara al club alemán a la final de Wembley de 2024, y se mudó a Lille ese mismo año.

Formó parte del equipo del Lille que fue eliminado de Europa por el Dortmund la temporada pasada, disputando los dos partidos de los octavos de final de la Liga de Campeones, y también jugó en los partidos de la fase liguera contra el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Liverpool.

