La estrella en ciernes del Manchester United hace una declaración clara en medio del tira y afloja internacional

El joven del Manchester United, Gabriele Biancheri, ha llamado la atención a nivel de la Academia y es elegible para representar a Gales, Canadá e Italia.

Gabriele Biancheri anotó en su primera titularidad con Gales sub-21 después de impresionar en las filas del Manchester United.

El delantero del Manchester United Gabriele Biancheri anotó en su primera titularidad con la selección sub-21 de Gales esta semana, mientras la codiciada perspectiva sigue atrayendo la atención.

El joven tiene un gol y una asistencia en cinco apariciones en la Premier League 2 con el United después de impresionar en los grupos de edad.

Su forma en la categoría Sub-18 atrajo el interés de Canadá por el delantero y Jesse Marsch convocó al adolescente a un campo de entrenamiento senior durante el verano en un intento por convencerlo de unirse a los anfitriones de la Copa del Mundo.

Marsch es un gran admirador del delantero del United y dijo a los periodistas en Canadá en mayo: «Es un jugador dinámico. Es muy bueno en la portería. Se puede ver que es un jugador inteligente».

«Es una versión de Jonathan David. No es exactamente el mismo jugador, pero es un delantero que puede jugar en la línea de fondo y también es bueno para esconder y conectar jugadas y ser parte de la fase de preparación.

«He tenido buenas conversaciones con Gabe y su familia. Tiene varias opciones para pensar a qué país quiere representar.

«Creo que es muy importante que la familia sienta la conexión con Canadá».

Biancheri luego hizo su debut con Gales sub-21 en septiembre y marcó su primer gol para su país en una excelente victoria por 2-0 sobre Austria esta semana.

Abrió su cuenta en el minuto 25 de su primera salida cuando aprovechó un pase suelto hacia atrás de David Heindl para derribar al portero antes de hacer rodar el balón hacia la portería vacía. Chris Popov consiguió el segundo para los galeses en el minuto 90.

La actuación de Biancheri llamó la atención en Austria y generó especulaciones de que podría ganarse una convocatoria para la selección absoluta de Craig Bellamy para los partidos internacionales de noviembre.

Es probable que Canadá aún albergue las ambiciones del joven que habla por ellos, mientras que Biancheri también está en la fila para representar a Italia.

En mayo, el técnico de Gales, Bellamy, dijo que estaba feliz de que Biancheri explorara sus opciones.

«Me gusta que la gente tenga opciones, es saludable», dijo Bellamy. «Aún no está listo para nuestra selección. Es algo que le gustaría estudiar, pero también creo que hemos hecho nuestro trabajo.

«En última instancia, la decisión dependerá de él. Él sabe dónde estamos y dónde está él. No está preparado para el primer equipo con nosotros en este momento».

«Es su decisión. Lo conozco desde que era muy pequeño y conozco muy bien a su familia. Haga lo que haga será bueno para él, no hay problema».