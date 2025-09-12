La estrella del Manchester United puede haber afectado a un inesperado retorno de lesiones versus Man City

Man Utd Vooruit Matheus Cunha surgió una lesión en la victoria 3-2 contra Burnley antes del descanso internacional.

Cunha podría regresar para el Derby este fin de semana. (Imagen: 2025 Manchester United FC)

La reacción de Matheus Cunha cuando sufrió una lesión en Burnley, sugirió que los fanáticos deberían estar preparados para malas noticias.

Poco después de que United haya abierto el puntaje contra los Clarets, Cunha cayó con lo que parecía ser una lesión en los isquiotibiales y sacudió la cabeza cuando recibió el tratamiento del personal médico.

El brasileño regresó al vestuario y fue consolado por los reemplazos en la entrada del túnel. Cunha fue bien recibida al final de Stretford cuando dejó el campo e insinuó su lenguaje corporal de que podría estar fuera durante unas semanas, lo que sería un gran golpe, especialmente para el Derby de Manchester.

Post-Burnley habló con Ruben Amorim una actualización sobre Cunha y Mason Mount y dijo: «No sé [how they are]. Los comprobaremos. Realmente necesitamos que esos tipos sean competitivos. «

Cunha fue vista libremente mientras dejaba Old Trafford y los fanáticos señalaban con entusiasmo que no llevaba una bota protectora o muletas usaba, pero no serían necesarias para una lesión muscular.

El atacante luego se retiró del servicio internacional con Brasil. En una publicación sobre X, el equipo nacional de Brasil escribió: «Después de una conversación entre los departamentos médicos del Manchester United y el equipo nacional, el atacante Matheus Cunha fue liberado por la llamada debido a la lesión muscular».

Parecía que United estaría en contra de Manchester City este fin de semana sin Cunha, pero el jugador provocó un indicio de un posible retorno a la acción en las redes sociales el fin de semana pasado.

Cunha es una lesión para este fin de semana. (Imagen: Getty Images)

Cunha compartió una foto de sí misma durante una sesión de gimnasia, aparentemente en casa, con la leyenda: «Dominios».

Se incluyó un emoji de sonrisa sonriente en el mensaje y muchos interpretaron el correo, mientras que Cunha Sugería estaría disponible para el Derby, que por supuesto se jugará el domingo.

Amorim hablará con los medios de comunicación en Carrington el viernes por la tarde y dará una actualización sobre las noticias del equipo, por lo que se debe aclarar la aptitud de Cunha, Mount y Diogo Dalot.

No sería una sorpresa completa si Amorim produce una respuesta «Esperemos» sobre la aptitud de Cunha. Amorim a veces puede ser reacio con sus respuestas y podría tratar de farolear a Pep Guardiola.

Sería un gran impulso si Cunha está disponible para el Derby en Etihad. Se siente como una cuestión de tiempo antes de que anota su primer gol para el club y fue una pena verlo a Opwagen contra Burnley.

Cunha es la tierra centrada después de dibujar lobos este verano, lo que muestra la ventaja de firmar a los jugadores con la Premier League, porque no necesitan tiempo para adaptarse a la competencia.

Había emoción en las gradas cada vez que Cunha tocaba el balón contra el Arsenal, golpeó el cargo y fue rechazado por Bernd Leno contra Fulham y parecía tan fuerte antes de sufrir una lesión en Burnley.

Y aparte de las obvias cualidades de ataque de Cunha, él es exactamente el jugador que quieres comenzar en un derby porque lucha por cada pelota, corre al suelo y lucha por los duelos.

Todos los fanáticos del United espera una actualización positiva cuando Amorim habla en su conferencia de prensa.