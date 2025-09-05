La estrella del Manchester United hace una transferencia honesta de Rasmus Hojlund

Las noticias más recientes sobre la transferencia del Manchester United como Patrick Dorgu abre en Dinamarca, compañero de teatro Rasmus Hojlund.

Patrick Dorgu había derrotado un gran vínculo con el compatriota Rasmus Hojlund. (Imagen: Getty)

Patrick Dorgu ha sido interrogado sobre la brutal decisión del Manchester United con respecto a Rasmus Hojlund.

Hojlund, de 22 años, fue prestado en Napoli el día de la fecha límite de la transferencia, donde el internacional de Dinamarca acababa de aprobar una campaña difícil en Old Trafford.

Se tomó una decisión del gerente Ruben Amorim sobre el antiguo Atalanta -Man, donde INEOS decidió castigar un acuerdo de préstamo para Hojlund a Napoli.

Debido a que Benjamin Sesko había llegado, Hojlund estaba inicialmente feliz de quedarse y luchar por su lugar, en United, pero esa opción fue quitada en los últimos días de la ventana.

A Dorgu, un compañero de equipo internacional de Hojlund, ahora se le ha preguntado qué pensaba de la situación con respecto a su buen amigo, antes del partido de clasificación de Dinamarca contra Scotland esta noche.

«Así es en el fútbol. Nunca se sabe cuándo es tu turno de continuar», comenzó Dorgu, según Ekstra Bladet

«Sabíamos que el cristiano sucedería [Eriksen]Pero quizás fue un shock mayor que Rasmus tuvo que continuar. Durante el proceso le hablé mucho y pude sentir de qué manera era.

«Esperemos que nos vemos en el equipo nacional cada vez».

Después de hacer el cambio de Lecce a United en la ventana de enero, Dorgu elogió el apoyo que recibió de ambos compañeros de equipo internacionales, quienes ahora han transferido a Weiden New.

«He estado muy feliz de ser compañeros de equipo con Christian y Rasmus. Fue una gran ventaja para mí que estuvieran en el club cuando me convertí en miembro. De esa manera era más fácil ser parte del equipo», agregó.

«Pero de ninguna manera se decidió por mi elección del Manchester United.

«Pensé mucho más sobre los entrenadores e ideas del entrenador conmigo cuando tuve que tomar la decisión.

«Solo viajé a Italia cuando tenía 17 años. También estoy solo en Manchester y estoy bien.

«Te vuelves mentalmente increíblemente fuerte si viajas solo tan temprano, porque tienes que tomar muchas decisiones. Estoy seguro de que la fuerza mental me ayudó en el campo».

