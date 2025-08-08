La estrella del Manchester United, Bruno Fernandes, rechazó otro club en la estrella de transferencia

El futuro de Bruno Fernandes en Old Trafford era incierto previamente en la ventana de transferencia, pero decidió quedarse en Man Utd.

Fernandes estaba interesado en Arabia Saudita este verano. (Imagen: 2025 Getty Images)

El lado de Saudi -Arab Al Nassr falló en su intento de firmar a Bruno Fernandes este verano.

Anteriormente en la ventana de transferencia, el futuro de Fernandes en el Manchester United era incierto y su agente conoció a los funcionarios de Al-Hilal en Arabia Saudita para discutir un movimiento lucrativo al reino.

Saudi Reports afirmó que Fernandes había recibido un paquete financiero de varios millones de libras para mudarse a Al-Hilal. Sin embargo, no hubo contacto formal entre los clubes y Fernandes rechazó su propuesta.

Ahora ha surgido que Al Nassr también estaba interesado en firmar Fernandes este verano.

El gerente de Al Nassr, Jorge Jesus, admitió que quería llevar a Fernandes a Saudita, pero se le informó que el mediocampista ya había prometido quedarse en Manchester.

«Lo quería», dijo Jesús a Sport Informa cuando se le pidió que firmara Fernandes. «Pero Bruno decidió quedarse. Ya habíamos hablado el año pasado. Este año supe que había tomado la decisión de continuar con Amorim».

En junio, Fernandes se convirtió en su deseo de jugar al más alto nivel cuando explicó su decisión de rechazar al-Hilal. Y el ex Benfica -Baas Jesús respondió: ‘Él está en una competencia que creen que es el mejor del mundo, pero no estoy de acuerdo. Para mi es la competencia española [La Liga]. «

Cuando la decisión de Fernand discutió su decisión, dijo: «Fue una oferta muy emocionante. El presidente de Al Hilal fue muy amable conmigo. Hablaron con mi agente, pero hablé con mi esposa y mi familia, y ella me preguntó qué quería hacer con mi futuro. Nunca dijo que sí o no, u ofrecí la decisión por mí.

«Ella siempre ha estado detrás de mí con todas las decisiones. Hubiera sido fácil de cambiar, incluso desde el punto de vista familiar, como Ruben Neves y João Annyo están allí [with Al-Hilal].

«Nuestros hijos están acostumbrados el uno al otro, estoy acostumbrado a ellos, pero quiero jugar al más alto nivel posible, jugar en los grandes partidos y sé que todavía puedo hacerlo. Y estoy contento con mi decisión».

El internacional de Portugal ganó el premio Sir Matt Busby Jugador del Año por cuarta vez y se unió a David de Gea y Cristiano Ronaldo como los únicos otros jugadores que lo ganaron cuatro veces.

El contrato de Fernandes se extiende hasta el verano de 2027, con la opción de otro año.

