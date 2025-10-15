La estrella del Manchester United ataca a sus propios compañeros de equipo en un arrebato de ira por haber sido «atrapados dormidos»

Brasil fue derrotado 4-2 por Japón en un amistoso el martes, y la Selecao perdió su ventaja de 2-0 después del descanso y dejó furioso al mediocampista del Manchester United Casemiro.

La Brasil de Casemiro desperdició un 2-0 y cayó ante Japón (Imagen: Hiroki Watanabe/Getty Images)

El centrocampista brasileño y del Manchester United Casemiro quedó furioso después de que la Selecao cediera una ventaja de 2-0 para derrotar a Japón el martes. Todo parecía ir bien cuando los goles de Paulo Henrique y Gabriel Martinelli dieron al equipo de Carlo Ancelotti el control en el descanso, pero con el pitido final la situación había cambiado drásticamente.

El exdelantero del Liverpool Takumi Minamino redujo la diferencia al comienzo del segundo tiempo, e incluso una triple sustitución de Ancelotti no pudo cambiar el rumbo. Keito Nakamura empató el marcador poco después de la hora antes de que Ayase Ueda completara la sorprendente remontada.

“Un apagón en la segunda parte de todo el equipo”, dijo Casemiro a Sportv (vía ESPN). “Si duermes 45 minutos te puede costar un Mundial, una Copa América, una medalla o un sueño de cuatro años.

«Todo el equipo no estuvo a su mejor nivel en la segunda mitad y son los detalles. A este alto nivel, son los detalles los que marcan la diferencia. Sabemos que hubo un impulso extra de entusiasmo». [following the win against South Korea].

«Queríamos terminar esta preparación de 12 días en lo más alto. Y tal vez desperdiciamos nuestra excelente preparación en 45 minutos. Así que dejemos que esta sea una lección aprendida: la Copa del Mundo está aquí. Tenemos que jugar a un alto nivel, ya sea contra Japón o contra cualquier otro, porque 45 minutos te pueden costar un sueño de la infancia».

Casemiro también se ha enfrentado a muchos partidos difíciles durante su estancia en Old Trafford, tanto con Erik ten Hag como con Ruben Amorim. Jugó los 120 minutos completos en Wembley en 2024 cuando el United de Ten Hag desperdició una ventaja de tres goles contra el Coventry City en la semifinal de la Copa FA, aunque en esa ocasión los penaltis acudieron en su ayuda.

Ayase Ueda anotó el gol del ganador japonés (Imagen: Getty Images)

El propio Brasil es muy consciente de lo costosa que puede ser una pérdida de concentración a corto plazo. Estuvieron impresionantes en el último Mundial, venciendo a Corea del Sur en octavos de final, pero un error tardío en los cuartos de final contra Croacia permitió a sus oponentes igualar el marcador antes de eliminar a Brasil en los penaltis.

Ancelotti asumió el cargo directivo a mitad de la campaña de clasificación para el torneo de 2026, y los sudamericanos nunca estuvieron realmente amenazados de eliminación. Sin embargo, no convencieron en su camino hacia la clasificación y el técnico italiano destacó áreas que necesitan mejorar para el próximo verano.

«Lo que tenemos que evaluar es la reacción del equipo después del primer error, que no fue buena porque perdimos parte del equilibrio en el campo y de nuestro pensamiento positivo», dijo Ancelotti. «Tenemos que aprender de nuestros errores en la segunda mitad. El mayor error del equipo fue no reaccionar bien después del primer gol. Es una buena lección para el futuro. Tenemos que aprender de esta derrota».

Carlo Ancelotti vio puntos de mejora tras la derrota (Imagen: Getty Images)

‘Creo que por culpa de Fabricio [for the first goal] Tuvimos el partido bajo control. El equipo perdió la mentalidad tras el primer error. Ese fue el mayor error del equipo».

Ancelotti sugirió que Brasil debe asegurarse de tener «equilibrio» si quiere competir eficazmente en la Copa Mundial del próximo verano en América del Norte. El sorteo de la fase de grupos se realizará en Estados Unidos a principios de diciembre.

Aquí en Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.