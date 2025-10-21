La estrella del Manchester City vuelve a impresionar con su última actuación llena de acción

El adolescente del Manchester City, Divine Mukasa, tuvo una actuación llena de acontecimientos con la selección sub-19 en la derrota de la UEFA Youth League ante el Villarreal.

divina mukasa

Divine Mukasa falló el penalti para el Manchester City Sub-19 antes de casi provocar la remontada de la UEFA Youth League.

Mukasa ha formado parte del primer equipo de Pep Guardiola durante los últimos partidos de la Liga de Campeones, habiendo entrenado con el primer equipo casi todos los días esta temporada debido a las lesiones de su senior. Sin embargo, los regresos de Rayan Cherki, Omar Marmoush y Rayan Ait-Nouri le han dado a Guardiola más opciones para enfrentarse al Villarreal el martes por la noche.

Eso significaba que Mukasa estaba de vuelta con la selección sub-19, que buscaba continuar con su comienzo perfecto en la UEFA Youth League. No fue un comienzo perfecto del día, ya que Mauro Roca Martínez se escapó de la presión del City para marcar el primer gol para el equipo local.

Sin embargo, después de una hábil jugada entre Mukasa y Reigan Heskey, este último recibió una falta en el área penal y el joven de 18 años pisó el punto y envió su disparo desviado del poste izquierdo. Minutos más tarde, José Ángel Gaitán Díaz duplicó la ventaja del Villarreal tras una mala defensa.

Sin embargo, el City se negó a ser descartado y Mukasa puso al equipo de Ben Wilkinson en el marcador en la segunda mitad con un brillante gol individual, superando a varios defensores antes de terminar en la esquina más alejada. Luego disparó un tiro libre al palo en busca del empate del City, pero los Blues finalmente fueron derrotados.

Mukasa falló el penalti, pero demostró lo suficiente para entusiasmar nuevamente a los aficionados del City en una actuación llena de acción.

La derrota del City los deja con seis puntos después de tres partidos, y su próximo partido en casa contra el Dortmund dentro de dos semanas.

