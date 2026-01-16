La estrella del Manchester City acaba de recordarle a Pep Guardiola una verdad incómoda

El Manchester City tiene un pie en la final de la Copa Carabao después de una victoria por 2-0 en el partido de ida contra el Newcastle United, pero Pep Guardiola se enfrenta a una verdad incómoda.

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, tendrá que afrontar una verdad incómoda este verano (Imagen: Oli SCARFF/AFP vía Getty Images)

Los jugadores del Manchester City no quisieron celebrar demasiado después de su victoria por 2-0 sobre el Newcastle United en la semifinal de la Copa Carabao, pero ese gol tardío de Rayan Cherki fue enorme para los Blues. Al ganar el partido de ida por un claro margen, el City tiene grandes posibilidades de avanzar a Wembley después del partido de vuelta.

A pesar de los esfuerzos de los locales por crear una atmósfera intimidante a la que el City sucumbiera, los Blues realizaron una actuación madura y emergieron dignos ganadores en el descanso. Si bien todos los hombres de Pep Guardiola podrían ser elogiados por sus actuaciones en el noreste, James Trafford merecía un reconocimiento especial.

El graduado de la City Academy tuvo un duro descanso esta temporada después de regresar triunfalmente al Etihad Stadium, confiando en que se convertiría en el número uno del club esta temporada. Desafortunadamente para Trafford, la disponibilidad de Gianluigi Donnarumma resultó demasiado irresistible para los Blues, por lo que el jugador de 23 años cayó en el orden jerárquico.

Guardiola, hay que reconocerlo, optó por iniciar a Trafford en St James’ Park en lugar de su primera opción, Donnarumma, y ​​el ex jugador del Burnley no lo defraudó. Su actuación superó con creces lo que cabría esperar de un portero suplente y ahí radica el problema.

Trafford es sólo tres años menor que Donnarumma, por lo que no puede esperar hasta que el italiano se retire para tener su oportunidad como primera opción. Claramente es lo suficientemente bueno para ser titular en la Premier League, entonces, ¿dónde lo deja eso?

Mikel Arteta intentó impulsar la idea de tener dos jugadores número 1 en el Arsenal cuando ficharon a David Raya procedente de Brentford, siendo Aaron Ramsdale la primera opción. Esto no duró mucho y pronto se detuvo el experimento.

Ramsdale llegó al Southampton en busca de tiempo de juego regular y Raya se ha consolidado como uno de los mejores porteros de la Premier League. Guardiola ha planteado una teoría similar entre los porteros cuando se le preguntó sobre Trafford.

«El portero es una situación especial porque el portero normalmente juega con un portero y el segundo no. Todo lo que puedo decir es que estamos muy contentos con su comportamiento en los entrenamientos», dijo Guardiola cuando se le preguntó sobre el inglés en octubre.

James Trafford estuvo fantástico contra el Newcastle (Imagen: SmartFrame/Manchester City FC)

“Una de las razones por las que queremos seguir en esta competición [Carabao Cup] «Es porque todos tienen que estar listos en caso de que los necesitemos en la Premier League y la Liga de Campeones». No está claro cuánto tiempo un jugador como Trafford puede estar satisfecho con solo jugar en la Copa Carabao y la Copa FA.

La verdad incómoda para Guardiola es que lo más probable es que tenga que vender Trafford y comprometerse con Donnarumma como su número uno. Este no es el escenario ideal para el City, especialmente apenas un año después de fichar a Trafford, pero el jugador de 23 años es demasiado bueno para languidecer en el banquillo del Etihad Stadium.

Uno de los pocos aspectos positivos que se derivarían de esto sería que contratar una segunda opción sería sencillo para los Blues. Tendría sentido ascender a Stefan Ortega al número 2 si Marcus Bettinelli se convirtiera en el tercer portero.

Nadie podría haberlo previsto el año pasado, pero contra Newcastle se puede ver que Trafford tiene muchas opciones el próximo verano. Dejar el City es lo mejor para su carrera.