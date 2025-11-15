La estrella del Man United ‘obligada a aceptar la decisión de transferencia de enero’ a pesar de la preferencia

El futuro de Joshua Zirkzee en el Manchester United es objeto de especulación a medida que se acerca la ventana de transferencias de enero.

Joshua Zirkzee ha sido vinculado con una salida del Manchester United (Imagen: CameraSport a través de Getty Images)

Ha surgido una actualización sobre el futuro de Joshua Zirkzee en el Manchester United, en medio de continuas especulaciones a medida que se acerca la ventana de transferencia de enero.

El United fichó a Zirkzee procedente del Bolonia en el verano de 2024 en un acuerdo por valor de 42,5 millones de euros (37,5 millones de libras esterlinas). El internacional holandés se mudó a Old Trafford después de ser fichado por el ex entrenador Erik ten Hag, pero Zirkzee ha tenido dificultades para encontrar tiempo de juego desde el nombramiento de Ruben Amorim hace 12 meses.

Zirkzee ha disputado sólo cinco partidos con el United en lo que va de temporada, cuatro de ellos en la Premier League, y aún no ha marcado su primer gol de la temporada.

Amorim no ha incluido a Zirkzee en el once inicial en ningún partido en lo que va de temporada, y el delantero quedó como suplente no utilizado en siete ocasiones en la máxima categoría.

LEER MÁS : La decisión de prioridad de transferencia del Man United con el trío alineado como parte de un ‘buen negocio’LEER MÁS : Los verdaderos sentimientos de Antoine Semenyo sobre la transferencia del Man United a medida que surgen afirmaciones ‘molestas’

Como resultado, ha habido una especulación generalizada que vincula a Zirkzee con una salida del United durante la ventana de transferencia de enero.

Sin embargo, The Sun ha informado que este no será el caso ya que parece que Zirkzee permanecerá en Old Trafford. Se afirma que el jugador de 24 años «no tiene posibilidades» de dejar el United en el nuevo año.

El informe afirma que la próxima Copa Africana de Naciones (AFCON), en la que se espera que Bryan Mbeumo, Noussair Mazraoui y Amad Diallo no estén disponibles durante varias semanas, está influyendo en la toma de decisiones del United para la ventana de enero.

Joshua Zirkzee aún no ha sido titular en ningún partido con el Manchester United esta temporada (Imagen: James Gill – Danehouse/Getty Images)

Es por esta razón que, según los informes, a Zirkzee le han dicho que una transferencia en enero no será posible, y se espera que el delantero reciba más tiempo de juego en diciembre y enero.

Varios informes han afirmado durante algún tiempo que Zirkzee buscaría una oportunidad para dejar el United en enero en busca de un fútbol más regular en el primer equipo, pero si el último artículo es correcto, puede que eso no sea posible.

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle lo mejor del Manchester United. cobertura y análisis.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. haga clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluido Spotify. Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.