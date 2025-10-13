La estrella del Man United habla sobre problemas de formación y cómo el equipo «no sabe» cómo jugará.

Matheus Cunha ha atendido a los medios durante su compromiso internacional con Brasil y el delantero del Manchester United ha hablado sobre su vida dentro y fuera del terreno de juego

Matheus Cunha (centro) lleva poco tiempo en el Man United, pero está floreciendo como un jugador de mayor perfil. (Imagen: Catherine Ivill – AMA, Getty Images)

El delantero del Manchester United Matheus Cunha reveló cómo el equipo brasileño está variando su enfoque táctico con Carlo Ancelotti y habló sobre cómo ha cambiado su vida desde que llegó al club procedente de Old Trafford.

El viaje del jugador de 26 años al United todavía está en sus primeras etapas, aunque aún no ha encontrado la red ni ha dado una asistencia a su nuevo equipo. El United ocupa el décimo lugar en la clasificación de la Premier League después de siete partidos y hasta ahora solo ha logrado tres victorias.

A pesar de las llegadas de verano, incluidos Benjamin Sesko y Bryan Mbeumo, el equipo de Ruben Amorim ha tenido problemas para consolidarse.

Cunha, que representa a Brasil en la competición internacional, realizó una impresionante actuación contra Corea del Sur el viernes, cuando su país logró una impresionante victoria por 5-0. Su próximo partido será contra Japón antes de regresar a sus funciones nacionales.

En declaraciones a Globo mientras estaba en Asia para los amistosos de Brasil, Cunha explicó por qué trabajar con Ancelotti ha resultado tan valioso, destacando la flexibilidad táctica como un elemento clave que lo beneficia tanto a él como al equipo.

“Una de las mayores fortalezas de Ancelotti es sacar lo mejor de cada jugador”, explica el exdelantero del Wolverhampton Wanderers. «Llegué a la selección nacional con este estereotipo de camiseta con el número nueve. Juego todas mis bases como mediocampista y cuando me hice profesional me encontré con este mundo del 4-3-3.

Matheus Cunha estuvo con Brasil durante el parón internacional. (Imagen: Han Myung-Gu, Getty Images)

«Parece que hay que adaptarse: jugar de delantero, de extremo o de octavo. Han eliminado la posición de centrocampista y hay que adaptarse. Sin embargo, lo veo positivo porque me ha dado experiencia en muchas más posiciones y más en torneos de corta duración con la selección. Tener un jugador polivalente es una ayuda enorme para cualquier entrenador».

A continuación, habló de su paso por el United, algo de lo que también habló Ancelotti: «Estoy muy feliz de estar aquí por un tiempo, sobre todo ahora con Ancelotti. Hablamos de los partidos en Manchester, del posicionamiento entre líneas y sin duda tenemos la libertad de ser nosotros mismos y rendir al máximo en el campo».

«Aunque no sabemos cómo vamos a jugar el próximo partido en términos de formación, todos se sienten muy bien. Los entrenamientos van muy bien. Aunque pueda parecer que sólo está eligiendo jugadores para la misma posición, Ancelotti sabe cómo sacar lo mejor de cada uno en el campo. Es algo que me hace muy feliz y emocionado de venir y rendir al máximo».

Uno de los fichajes más notables de la ventana de verano vio la posición de Cunha en el máximo nivel recibir un impulso significativo tras su traslado al United. El dinámico delantero así lo comentó durante su entrevista con A Bola.

«Estoy haciendo todo lo posible para adaptarme y aprender», dijo. “Sólo han pasado dos meses, pero siento que llevo mucho tiempo en el club, teniendo en cuenta la situación actual y el hecho de que tengo que conseguir resultados lo más rápido posible porque soy un nuevo fichaje.

Matheus Cunha en acción para Estados Unidos. (Imagen: Vince Mignott/MB Media, Getty Images)

«Creo que como juego para el Manchester United y la gente me sigue más en el campo, entienden mejor cómo juego. Creo que es parte de tener ese peso, que es un privilegio. Es un peso que llegó después de los Juegos Olímpicos de Tokio. Y si eso significa tener ese peso y convertirse en campeón, entonces creo que vale la pena soportar un poco de confusión sobre dónde juega Matheus».

«Esto hace que sea más fácil para los aficionados seguir los partidos. Los partidos del Manchester Utd se retransmiten con más frecuencia en la televisión brasileña. Salí del país muy joven y el hecho de poder seguirme todas las semanas me conecta con ellos porque el United es un club con muchos aficionados brasileños».

Durante una entrevista con GE mientras estaba en Seúl por motivos internacionales, Cunha también destacó cómo representar a Brasil en el United le ofrece una nueva perspectiva.

“Estar aquí ahora con la selección, en el United, es sin duda otro nivel, un momento más como jugador”, afirmó. «Estoy intentando adaptarme lo máximo posible, aprender… Sólo han pasado dos meses, pero siento que llevo aquí mucho tiempo por la situación actual del club. Porque tengo que sacar resultados lo más rápido posible, porque soy un fichaje nuevo… Todo esto me ayuda a adaptarme más rápido y sentirme mejor con la selección».