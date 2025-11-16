La estrella del futuro del Manchester City, valorada en £12,5 millones, puede finalmente conseguir lo que necesita: «Estamos muy emocionados»

Sverre Nypan completó su traslado del Manchester City al Middlesbrough este verano, pero hasta ahora ha tenido una campaña intermitente.

Nypan se muestra prometedor en Boro

Cuando Sverre Nypan selló su fichaje por el Middlesbrough en el mercado de fichajes de verano, Rob Edwards no podía creer su suerte al fichar a un candidato con tanto talento.

El ex entrenador del Boro habló de un joven de gran talento que estaba «muy interesado» en tener en el club, prediciendo que el cedido del Manchester City «encajaría bien» en Riverside.

Este tipo de comentarios se justificaron al principio de su estancia en Teesside. Seguramente habrá prejuicios cuando un joven apasionante pase de ser uno de los grandes de la Premier League al campeonato, pero Nypan demostró que estaba preparado para la refriega de la segunda división.

El esfuerzo y el trabajo sin balón del joven de 18 años se notaron de inmediato, y cuando produjo un momento de magia al final del empate contra Preston, quedó claro por qué el City había gastado £12,5 millones en un jugador que la mayoría de los hipsters del fútbol desconocían.

El momento mágico antes mencionado en Deepdale pareció ser el trampolín para la cesión de Nypan, pero desde entonces las cosas no han ido como se esperaba.

Nypan se ha encontrado al margen de la acción del primer equipo, habiendo hecho sólo tres aperturas de 13 posibles. Si bien ha habido destellos de promesa por parte del joven, una línea frontal del Boro en constante cambio ha significado que Nypan ha tenido dificultades para encajar con sus compañeros de equipo y está claro que su progreso en Teesside se ha visto obstaculizado por la falta de comprensión del juego de sus compañeros de ataque.

El sólido comienzo de temporada del Boro se ha basado más en la solidez defensiva que en un juego de ataque fluido, con sólo dos clubes entre los 11 primeros anotando menos de los 19 goles del Boro. Edwards ha luchado por establecerse en una primera línea favorita durante su estancia en el club, pero su reciente salida podría ser el impulso que Nypan necesita en préstamo.

Los cazadores de ascensos están buscando un nuevo jefe, con Adi Viveash actualmente al mando de forma interina. Carlos Corberan y Steven Gerrard han sido mencionados como posibles sustitutos de Edwards, y hasta que se nombre un entrenador en jefe permanente es difícil predecir cómo se desarrollará la salida temporal de Nypan.

Pero los constantes cortes y cambios bajo Edwards aparentemente han tenido un efecto perjudicial en el juego de ataque de Boro, sin que ningún delantero haya marcado más de dos veces en la liga hasta ahora. La estructura y la consistencia son factores clave para el éxito de cualquier equipo, y ningún jugador los necesita más que un joven que intenta adaptarse a un nuevo equipo y estilo de vida en el extranjero.

No han sido unos meses fáciles para Nypan en Middlesbrough, pero es de esperar que un nuevo entrenador pueda aportar un aspecto más estable a la alineación titular del Boro y permitir al joven del City construir una relación con sus compañeros de equipo.

Sin duda, el City tiene un jugador talentoso entre manos, sólo necesita el entorno adecuado para florecer.

