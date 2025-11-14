La estrella de Sale Sharks insiste en que el rugby femenino está ganando la lucha contra el dopaje, pero «siempre hay más por hacer»

Shona Campbell está convencida de que los problemas de dopaje son la excepción y no la regla, en un deporte que ha crecido exponencialmente en los últimos años.

Shona Campbell es miembro de la Comisión de Atletas de la UKAD

Shona Campbell, de Sale Sharks, cree que el rugby femenino está ganando la batalla contra el dopaje, pero insiste en que siempre se debe hacer más para mantener limpio el deporte.

El año pasado, UK Anti-Doping (UKAD) recibió 211 informes de dopaje de la comunidad deportiva a través de su iniciativa Protect Your Sport (PYS).

Sin embargo, Campbell, que regresó al fútbol de 15 en el verano después de su paso por GB Rugby Sevens, está convencida de que los problemas de dopaje son la excepción, y no la regla, en un deporte que ha crecido exponencialmente en los últimos años.

«He descubierto que el dopaje es algo de lo que se habla muy abiertamente. Los atletas con los que he hablado y con los que me he rodeado están muy en sintonía entre sí, no es algo que queramos en nuestro deporte». explicó el nativo de Dundee y ex internacional escocés.

«No es algo que esté afectando actualmente al rugby femenino, pero siempre podemos hacer más para evitar que se filtre en nuestro juego».

El dopaje tiene consecuencias para todo el equipo. En un equipo muy unido, un jugador que sospecha que su propio compañero se ha dopado debe decidir si denuncia el incidente y teme ser traicionado.

Pero Campbell, miembro de la Comisión de Atletas de la UKAD, está firmemente convencida de que la carga recae en aquellos que están dispuestos a romper las reglas.

Continuó: «Si alguna vez has practicado deportes profesionales, probablemente tengas valores como la integridad, la honestidad o la confianza. Y si alguien se dopa, está violando uno de esos valores».

“Al denunciarlos no los estás traicionando, porque ellos ya han traicionado los valores del grupo.

«También hay que pensar en el panorama más amplio y el impacto que esto tendría en todos los demás compañeros de equipo. Si atrapan a esa persona, podría afectar el futuro de todo el equipo y desacreditar todo lo que has logrado».

Hay cinco formas en que un atleta puede comunicarse con la UKAD sobre un problema de dopaje a través del mecanismo PYS: a través de WhatsApp, mensaje de texto, un formulario en línea, un correo electrónico o llamando a la línea directa.

La información reportada a UKAD se mantiene estrictamente confidencial y se almacena en una base de datos segura. Campbell quiere crear conciencia sobre lo sencillo que es el proceso.

“En términos de reportaje, creo que muchos atletas simplemente no saben lo fácil que es”, dice Campbell, quien actualmente estudia una maestría en psicología del rendimiento en la Universidad de Bangor y también juega rugby profesional.

«Los atletas se preguntan: ‘¿Adónde voy? ¿Cómo hago eso? ¿Es realmente anónimo?’ Si podemos crear conciencia sobre lo fácil y verdaderamente anónimo que es, más atletas se sentirán cómodos dando un paso adelante.

«Es más simple de lo que la gente piensa y si usas las opciones de WhatsApp o SMS, UKAD no podrá ver tu nombre o número durante la correspondencia».

El rugby femenino está disfrutando actualmente de un gran aumento en popularidad después de la Copa Mundial de Rugby Femenina 2025 de este verano, en la que se vendieron más de 400.000 entradas y una final con entradas agotadas entre Inglaterra y Canadá lo destacó.

Sin duda, esa atención de los medios ejerce presión sobre los jugadores, pero Campbell enfatizó la importancia de que los vestidores sean espacios seguros y abiertos donde la gente pueda hablar sobre cualquier problema que tenga.

“Es todo”, añadió. «El deporte de élite plantea retos que no se encuentran en la vida cotidiana. Si estás rodeado de gente que te apoya y si el ambiente, desde la dirección hacia abajo, es abierto, entonces no creo que lleguemos a eso. [where people consider doping]. Pueden hablar sobre sus desafíos y encontrar formas de avanzar como grupo.

«Nunca podremos conformarnos. Siempre hay más por hacer. A medida que el deporte crece, la presión aumentará, por lo que tendremos que mantener la educación y los estándares altos. Pero ahora estamos en un buen lugar, y eso es algo para celebrar».

Los atletas limpios son los que más tienen que perder si no se denuncia el dopaje. Al hablar y utilizar el servicio Protect Your Sport de UKAD, los atletas protegen su propio rendimiento y garantizan una competencia justa para todos. Para denunciar dopaje, busque: Protect Your Sport o visite el sitio web de UKAD: //www.ukad.org.uk/protect-your-sport