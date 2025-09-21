La estrella de Man City, Erling Haaland, responde inmediatamente a Roy Keane U-Turn después de dos palabras veredicto

El ícono del Manchester United, Roy Keane, no siempre ha sido el mayor admirador del delantero de Manchester City Erling Haaland, a pesar de su excelente récord de goles.

Erling Haaland está celebrando su abridor de Man City contra el Arsenal. (Imagen: Alex Pantling/Getty Images)

La leyenda Roy Keane del Manchester United ha elogiado a Erling Haaland como un «mejor jugador» después de haber vencido previamente a la estrella del Manchester City para una versión anterior contra el Arsenal.

Ya en la temporada 2023/2024, Keane dejó en claro sus sentimientos sobre Haaland en un explosivo flagelo después de un empate sin goles entre los Blues y los Gunners, esa vez en el estadio Etihad. Un Keane decepcionado describió el gol de Noruega como un jugador de la ‘liga dos’ mientras tenía la lágrima del delantero.

«El nivel de él [Haaland] El juego general es muy malo, y no es solo hoy «, dijo Keane a Sky Sports en marzo de 2024». Viaja cosas, encabezados o lo que sea.

«Para el objetivo, él es el mejor del mundo, pero para su juego general para un jugador así es tan malo. No solo hoy.

«Tiene que mejorar eso. Es casi como un jugador de la Liga Dos, así es como lo miro.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

«Su juego general debe mejorar. Será suficiente en los próximos años.

«Brillante delantero, pero tiene que mejorar su juego general. [He] Debe. «

No es sorprendente que Keane haya cambiado su número en Haaland, mientras que parece ver al noruego como un delantero más completo que antes. Hablando por la misma reunión de dos equipos en el Emirates Stadium, esta tarde el ex capitán del United estaba lleno de elogios para el Centro.

«Sí, se ve bien. Es el mejor de la compañía, ¿verdad?» Keane brilló en Sky Sports.

El héroe del Manchester United, Roy Keane, ha dado una nueva opinión sobre Erling Haaland. (Imagen: Nigel French/Allstar, Getty Images)

«Estoy seguro de que debe estar contento de que Phil Foden vuelva a estar en buena forma, porque recientemente le brindó una asistencia en el juego europeo que no muchos jugadores podrían haber hecho. Por lo tanto, sabes que recibirá un servicio considerable.

«Se ve delgado y parece hambriento y las cosas claramente lo van bien a nivel internacional. Claramente todavía necesita ese poco de servicio.

«Quieres que estos muchachos aparezcan para los grandes juegos y eso es lo que él tiende a hacer. Hoy tiene un gran dicho sobre cómo va el juego.

«El mejor jugador». Antes del viaje al Arsenal, Haaland logró anotar seis goles en cinco actuaciones para City.

En la apertura de diez minutos, los noruegos, a su vez, lograron hacer siete goles de seis actuaciones, como un contador de contraataque abierta del Arsenal, y Haaland, despedido de casa.

—

Aquí Las noticias de la tarde de ManchesterEstamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de mirar nuestro podcast de Talking City. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.