Joshua Zirkzee puede haber tenido un bautismo de fuego en su primera temporada de la Premier League, pero una vez fue elogiado por varios nombres de alto perfil, lo que sugiere que todavía tiene más para ofrecer al Manchester United

Joshua Zikzee ganó muchos fanáticos en Italia (Imagen: Ben Roberts Photo/Getty Images.)

Joshua Zirkzee ha aprobado una difícil temporada de debut para el Manchester United, pero tiene el apoyo de varias estrellas de alto perfil, incluidas Ruben Loftus-Cheek y Fabio Capello.

Zirkzee se unió a los Red Devils de Bolonia el verano pasado en un acuerdo de £ 36.5 millones, pero solo anotó siete goles en 49 actuaciones en todas las competiciones. Sin embargo, su tiempo en la Serie A con Bolonia le ganó muchos fanáticos, por lo que había un mediocampista de Inglaterra y AC Milan Loftus-Cheek.

Preguntado por Sempremilan en 2023, que era un jugador fuerte pero subestimado con el que se enfrentó, la ex estrella del Chelsea no dudó y dijo: «Creo que Bolonia fue uno de los oponentes más difíciles. Digo Zirkzee, su 9: es bueno».

Pravuras para Zirkzee no se detuvo allí. Hablando en junio de 2024, el ex jefe inglés Capello afirmó que estaba «enamorado» del joven de 24 años.

‘Aparte de Lautaro [Martinez, Inter] Estoy enamorado del centro delantero de Bolonia [Zirkzee]»Capello le dijo a Milan News». Lo vi en San Siro contra Milán y admiré a un jugador completo con grandes cualidades técnicas, dotado de gran imaginación, capaz de entender el juego, correr mucho e imponer un impacto físico.

«Es el jugador moderno con mucha calidad. Rápidamente piensa y siempre elige la pieza que el oponente puede dañar más. Tiene sensibilidad técnica y táctica».

Zirkzee firmó un contrato de cinco años en Old Trafford el verano pasado e hizo un comienzo sólido al anotar al ganador en su debut para el club contra Fulham. Sin embargo, una serie de versiones mate, que impulsaron a los fieles de Old Trafford contra Newcastle. Sin embargo, cuestionó su futuro en el club.

Ruben Loftus Cheek saludó a Zirkzee como atacante subestimado (Imagen: Foto por Imagen Photo Agency/Getty Images)

El delantero de RB Leipzig, Benjamin Sesko, ahora está listo para completar un traslado a United en los próximos días, lo que aumenta la competencia por Zirkzee. United ha concluido un acuerdo por valor de £ 66.4 millones más complementos con Leipzig para Esloveniano de 22 años, donde Sesko dio permiso ayer para viajar a Manchester para su médico.

Sin embargo, Zirkzee, que ya ha tenido que lidiar con las llegadas de los atacantes Matheus Cunha y Bryan Mbeumo, aparentemente en el desafío de luchar por su lugar.

Zirkzee ‘incluso encontró una publicación de redes sociales’ divertida ‘que Sesko mostró en un jet privado después de haber llegado a un’ acuerdo en principio ‘durante un movimiento, lo que muestra que le gusta dar la bienvenida a toda la competencia en el club.

El futuro del atacante estaba naturalmente en el aire después de tal temporada de alcalde de prueba, y la salida italiana todos los días señaló que Atalanta esperaba traer a Zirkzee a Italia este verano.

Zirkzee ha levantado pesas mientras mira hacia atrás de una lesión en los isquiotibiales (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images).

Pero Zirkzee se mantuvo alegre en el viaje de pretemporada del club a los Estados Unidos. Después de contraer una lesión en los isquiotibiales en abril, el delantero se limitó a correr y ejercicios de peso durante la gira, pero afirmó que la atmósfera alrededor del equipo de United era de primera clase.

«Hay buena energía en el vecindario», dijo Zirkzee a Club Media en los Estados Unidos. «También hay buenas vibraciones fuera del campo, hacemos mucho equipo vinculante. Nos estamos acercando mucho más a lo que estábamos».

Hablando de su futuro, también fue optimista porque tiene el oído del entrenador en jefe de United Ruben Amorim mientras quiere tener un mayor impacto esta temporada.

«Tengo toda la confianza, todos tienen mucha confianza», dijo Zirkzee. «Tenemos competencia, así que cualquier posición que el entrenador me necesite, la posición que jugaré: si es un no. 10 o delantero, no es diferente. El entrenador me conoce bien y sabe exactamente qué hacer y tengo un 100 por ciento de confianza en el entrenador, así que no me preocupo por eso».