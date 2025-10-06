La estrella de Exiled Man United, Jadon Sancho, da advertencia y dice ‘No soy yo’ en una declaración de 17 palabras

El futuro de Jadon Sancho parece ser abandonar el Manchester United después de que no se ha entendido en Ruben Amorim

El ex atacante de Man United, Jadon Sancho, tenía una advertencia para los partidarios. (Imagen: Foto de Catherine Ivill – Ama/Getty Images)

El préstamo del Manchester United Jadon Sancho ha confirmado que su cuenta de Tiktok ha sido pirateada nuevamente. El jugador de 25 años, que actualmente tiene un préstamo a corto plazo en Aston Villa, publicó en las redes sociales para advertir a los fanáticos que su cuenta había sido afectada.

Sancho se perdió la cuarta victoria consecutiva del Midlands Club cuando derrotaron a Burnley 2-1 para continuar su giro después de un error al comienzo de la temporada. La enfermedad obligó al ex jugador de Borussia Dortmund -vleugel a perder su victoria sobre Feyenoord en la Europa League y permaneció fuera de juego por su victoria sobre los Clarets.

Man United cargó al atacante en el verano después de ser uno de los cinco jugadores que expresaron su deseo de abandonar el club en el verano. El atacante inglés fue uno de los últimos jugadores que dejó el club cuando Alejandro Garnacho, Marcus Rashford y Antony encontraron nuevos equipos.

OPINIÓN

Leer más: Wayne Rooney reavita a Michael Owen debate con sorpresa

En un mensaje en su historia de Instagram, dijo: «¡Mi cuenta de tap fue pirateada nuevamente! ¡Así que no soy mensajes de la cuenta!»

Sancho se ha reducido esta temporada a una sola actuación para Villa y viene en un Cameee de ocho minutos durante el sorteo 1-1 de septiembre con Sunderland recién ascendido.

Publicado en la historia de Instagram de Jadon Sancho. (Imagen: Sancho/Instagram)

Ha realizado dos viajes más en la Copa EFL y la Europa League respectivamente, pero no vino del banco en una de sus reuniones con Everton y Fulham.

Sus preparativos para la temporada de la Premier League fueron influenciados por la decisión de United para omitir a los jugadores de Wantaway, el tiempo extra del equipo FIRS, para explorar sus opciones.

En el pasado, Unai Emery habló sobre la importancia de mejorar la aptitud del extremo para construir un equipo fuerte.

«Tenemos que construir un equipo nuevamente para ser lo más fuerte posible en nuestra estructura y ajustar a los nuevos jugadores lo más rápido posible», dijo.

«En las posiciones de ataque debemos ajustar a Sancho y ajustarnos a Elliott a nosotros».

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.