La estrella brasileña elogia al centrocampista del Manchester United: «Todo el mundo habla de él»

El mediocampista del Man United Casemiro representó a Brasil durante el parón internacional de noviembre.

Bruno Guimaraes elogió a Casemiro. (Imagen: Deportes del cielo)

Bruno Guimaraes describió al centrocampista del Manchester United Casemiro como un «jugador completo». Casemiro ha vuelto a ser un jugador importante para el club y la selección. Fue titular en nueve partidos en la Premier League y logró encontrar su camino de regreso al once inicial de Brasil con Carlo Ancelotti.

El jugador de 33 años ha marcado contra Chelsea, Brighton y Nottingham Forest esta temporada, y ha habido una conversación entre los aficionados sobre si merece una extensión de contrato. Casemiro representó a Brasil durante el parón internacional. El capitán del Newcastle, Guimaraes, se sentó a charlar con Globo Esporte y dijo estar «inspirado» en Casemiro.

Cuando se le preguntó por qué valora tanto a Casemiro, Guimaraes dijo: «Experiencia, títulos… es un jugador completo. Su carrera habla por sí sola. En una de mis primeras entrevistas con la selección, en 2020, cuando llegué, me preguntaron si me inspiraba alguien en el centro del campo, y dije su nombre, Casemiro.

«También es un ídolo allí por todo lo que ha hecho, especialmente en el Real Madrid, las cinco Ligas de Campeones. Un hombre del que habla todo el que juega en el centro del campo brasileño, Casemiro es el hombre a seguir. Así que creo que es un poco de todo, es un líder. Especialmente cuando juego allí como número 8, me siento más cómodo. Es una posición en la que también juego en Newcastle. Creo que es un partido perfecto y está empezando a ir bien».

Ancelotti tomó la sorpresiva decisión de convocar al excentrocampista del Liverpool Fabinho a la selección, pero explicó que esto se debía a su deseo de incorporar a su plantilla a otro jugador como Casemiro. “Quiero encontrar un perfil que coincida con las características de Casemiro”, afirmó. “Tenemos muy buenos centrocampistas, pero con diferentes perfiles defensivos, y por eso convocamos a Fabinho.

«Tiene los atributos, la estructura, el conocimiento de la posición y la experiencia. Es un jugador que está jugando actualmente y ya ha jugado a un nivel muy alto en Europa». El contrato de Casemiro en Old Trafford expira en junio, pero el United tiene una opción de prórroga de 12 meses.

El jugador habló recientemente de su futuro: «El fútbol es mi vida, ¿verdad? Así que es inevitable». [to continue]. Pero creo que mi esposa y mi familia quieren un tiempo a solas, sí. Soy de los que piensan que en la vida hay que tener un plan. Pero me gustan las metas a corto plazo. Por supuesto, es inevitable pensar en estar en buena forma para un Mundial, pero no puedes esperar estar en buena forma para el Mundial si no te va bien en el Manchester United.

«Para la próxima convocatoria tengo que estar en buenas condiciones. Pienso día tras día: mañana tengo un buen entrenamiento, el fin de semana tengo que hacer un gran partido y así sucesivamente».

A Amorim se le preguntó sobre la situación contractual de Casemiro antes del choque con el Tottenham y dijo: «Sí, no sabemos qué pasará. Mi objetivo es seguir contando con Casemiro y Harry Maguire, que tiene el mismo problema. No sé qué pasará».

«Concentrémonos en esta temporada. Estoy muy contento con Casemiro, es realmente importante. Estoy muy contento con Harry, pero sé lo que me preguntas, concentrémonos en esta temporada y luego veremos la próxima».