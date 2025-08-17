El hombre más nuevo United News cuando el compañero de Matheus Cunha colocó un mensaje de apoyo a su esposo antes de su debut contra el Arsenal.

La esposa de Matheus Cunha envió un mensaje del apoyo antes de su debut en el Manchester United. (Imagen: Foto de Robbie Jay Barratt – Ama/Getty Images)

La esposa de Matheus Cunha ofreció su apoyo antes de su debut en el Manchester United, porque el atacante recibió un arco de Old Trafford contra el Arsenal. El brasileño tuvo un comienzo en su apertura de la Premier League contra el club del norte de Londres, junto a la llegada colega -sugerente, Bryan Mbeumo.

Benjamin Sesko, quien completó su reubicación de Blockbuster de RB Leipzig la semana pasada, fue nombrado reemplazos por Ruben Amorim, quien un comienzo ganador para una importante campaña para United. Se dice que el Arsenal está buscando un comienzo positivo para su propio comienzo con sus rivales del título, Liverpool y Manchester City, quienes recogen victorias contra Bournemouth y Wolves, respectivamente.

El primer partido de United fue la reunión del fin de semana, pero ofreció una gran oportunidad frente al táctico portugués para presentar un marcador temprano y construir sobre la base.

Después de que el equipo se confirmó, el compañero de Cunha, Gabriela, le envió un mensaje de apoyo a través de su perfil de Instagram.

Ella escribió: «Que Dios te bendiga en este nuevo viaje».

Publicar en Instagram del socio de Matheus Cunha. (Imagen: Gabincunha/Instagram)

Cunha hizo la reubicación de la Liga del Ministro de Primer Ministro después de la conclusión de la temporada pasada después de que United había activado su cláusula de liberación para traerlo de los lobos. Después de completar su movimiento, el jugador de 26 años describió su movimiento al Teatro de los Sueños como un «sueño».

Él dijo: «Es difícil expresar mis sentimientos sobre convertirme en un jugador del Manchester United en palabras.

«Desde que era niño en Brasil, vi partidos de la Premier League en la televisión en la casa de mi abuela, United era mi equipo inglés favorito y soñaba con usar la camisa roja.

«Quiero agradecer a mi familia y a todos los que me ayudaron a darme cuenta de ese sueño.

«No puedo esperar al comienzo de la pretemporada para conocer a mis compañeros de equipo y prepararse para la próxima temporada. Todo mi enfoque ahora está en el trabajo duro para convertirse en una parte valiosa del equipo y llevar este club de regreso a la cima».

