La elección del Manchester United para Carlos Baleba está clara, ya que Rubén Amorim tiene planes para enero

El Manchester United ha mostrado cierta forma con Ruben Amorim en las últimas semanas, pero su equipo aún necesita refuerzos antes de la ventana de transferencia de enero.

El centrocampista del Nottingham Forest, Elliot Anderson, se encuentra entre los nombres vinculados con un traslado al Manchester United (Imagen: Getty Images)

El Manchester United llega al parón internacional de noviembre sintiéndose mucho mejor consigo mismo después de una racha invicta de cinco partidos.

Los Rojos lograron victorias sobre el Sunderland, el actual campeón de la Premier League, el Liverpool, y un Brighton que les ha causado grandes problemas en las últimas temporadas. El equipo de Rubén Amorim ha empatado en sus dos últimos partidos: ante Nottingham Forest y Tottenham Hotspur.

El United volverá a la acción el lunes 24 de noviembre, en casa ante el Everton (inicio a las 20:00 horas), antes de visitar el Crystal Palace seis días después. Pronto la atención también se centrará en la ventana de transferencias de enero, que se abre el día de Año Nuevo y se cierra el 2 de febrero.

Dicho esto, a continuación se muestran algunos de los últimos informes de transferencias relacionados con United, así como un desglose de cada transferencia…

Reclamación de transferencia de enero

Sky Sports News informa que no se espera que United contrate nuevos jugadores en la ventana de transferencia de enero. RuAmorim perderá a Bryan Mbeumo, Amad y Noussair Mazraoui para la Copa Africana de Naciones, que comienza a finales de diciembre.

Amorim también ha reconocido que la gravedad del problema de rodilla de Benjamin Sesko podría afectar a su estrategia.

«Tenemos que comprobarlo todo, tenemos que averiguar qué le pasó a Ben», dijo.

«Por supuesto que tenemos un problema allí. [with AFCON]pero eso ya lo sabíamos. Luego puedes prepararlo en el verano, pero luego tienes muchos jugadores en el verano que no van a jugar porque es un partido por semana. Así que gestionar esa situación será difícil.

«Pero veremos cuando se abra la ventana, si podemos mejorar el equipo e intentar prepararnos para algo que ha sucedido. Hasta entonces, tenemos que aprovechar la oportunidad».

Isaac Seelochan de Manchester Evening News dice: «Sin el fútbol europeo, esta temporada parece una oportunidad de oro para el United de regresar a la Liga de Campeones. Si este informe es correcto, es poco probable que la decisión de los Rojos de no reforzarse en enero caiga bien entre los aficionados».

Anderson ‘interesado’ por la elección de Baleba

Florian Plettenberg, de Sky Sports Alemania, ha afirmado que el United sigue interesado en el mediocampista del Nottingham Forest Elliot Anderson y ha mostrado un gran interés, exigiendo una tarifa de entre £100 y £120 millones.

Esa actualización sugiere que se han llevado a cabo algún tipo de discusiones, ya sea internamente, con Forest o con el equipo de Anderson.

Isaac Seelochan de Manchester Evening News dice: «Anderson sería un excelente fichaje para el United. Pero si es posible, sería mejor que ahorraran su dinero para que Carlos Baleba del Brighton y Adam Wharton del Crystal Palace fortalecieran su mediocampo».

