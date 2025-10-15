La edición especial de Ashes Legends ya está disponible para comprar

Una mirada retrospectiva a los años para traerte los momentos más emblemáticos de la batalla por el trofeo más pequeño del deporte y uno de los más preciados. Compra ahora tu ejemplar por sólo 3,50€

LONDRES, INGLATERRA – 12 de septiembre: El equipo ganador de England Ashes de Simon Jones, Andrew Strauss, Matthew Hoggard, Michael Vaughan, Kevin Pietersen, Steve Harmison, Marcus Trescothick, Andrew Freddie Flintoff y sus compañeros celebran con el trofeo después de ganar la serie Npower Ashes Test el día 5 de Inglaterra vs. Australia en el Brit Oval el 12 de septiembre de 2005 en Londres, Inglaterra. (Foto de Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar vía Getty Images)

Mientras Ben Stokes lleva a su equipo a Australia este invierno en un intento por recuperar la codiciada urna, marca el capítulo final de la rivalidad de 143 años entre Inglaterra y Australia en la batalla más grande del cricket. Nuestra edición especial ( ahora a la venta ) – Ashes Legends – definitivamente te pondrá de humor para el próximo choque.

The Ashes nos ha brindado innumerables recuerdos, actuaciones notables con el bate y la pelota, y ha visto el surgimiento de muchas leyendas a lo largo de las décadas. ¿Quién podría olvidar el strike de Ian Botham contra Dennis Lillee en 1981, donde conectó una ráfaga de seises después de decirle a su compañero de bateo Graham Dilley: «Hagamos un poco de joroba», y luego tomó cinco terrenos por una carrera para ganar otro partido de prueba épico?

En el inolvidable verano de 2005, Andrew Flintoff y Kevin Pietersen se enfrentaron a Shane Warne. Más recientemente, los increíbles 135 de Ben Stokes que no lograron asegurar la victoria en Headingley en 2019 fueron aclamados como «las mejores entradas en la historia del cricket».

Incluso podemos recordar el enfrentamiento de Harold Larwood con Don Bradman a principios de la década de 1930 y la controversia Bodyline. Estos incidentes, junto con otras innumerables controversias, disputas y escándalos, no han hecho más que aumentar el atractivo de este antiguo enfrentamiento.

El deporte ha producido héroes nacionales: Botham, Flintoff, KP, Bob Willis, John Snow, Ray Illingworth por un lado, con Lillee, Warne, Ian y Greg Chappell, Jeff Thomson y Allan Border liderando el camino para aquellos que usan gorras verdes holgadas. También ha habido algunas historias de éxito inesperadas.

David Steele, un hombre con gafas y cabello gris al que se le ha comparado con un «cajero de banco que va a trabajar», fue enviado en 1975 a la edad de 33 años para enfrentarse al formidable dúo de bolos rápido formado por Lillee y Thomson.

Richard Ellison, reconocible al instante por su mata de pelo rizado, era un héroe improbable. Tomó 17 terrenos australianos en sólo dos partidos para asegurar la victoria en el enfrentamiento de 1985. Puede que su carrera en el cricket no haya sido tan extensa, pero ciertamente tuvo su momento.

Gary Pratt, una figura relativamente desconocida, saltó a la fama como suplente que eliminó a Ricky Ponting en 2005, lo que provocó un estallido extraordinario del capitán australiano. Australia también tuvo sus propios héroes anónimos que se convirtieron en ganadores de partidos. Es posible que Bob Massie solo haya jugado seis pruebas, pero en una de ellas obtuvo un récord de 16 terrenos en la casa del cricket.

David Boon es tan famoso por sus travesuras con la bebida en el vuelo de Sydney a Heathrow en 1989 como por todo lo que logró como bateador ese verano o en la década de 1990. Y no olvidemos los personajes que ha creado el deporte.

Thomson, el tipo capturado en la costa de Sydney para causar estragos entre los bateadores de Inglaterra; Warne, jugador excepcional, individuo extraordinario; Botham, el máximo campeón del cricket. Pero quizás el mejor de todos siga siendo Merv Hughes.

Todos encarnaban una filosofía de intenso trabajo durante los partidos y vigorosa celebración después, lo que formaba parte de su atractivo para los aficionados mayoritarios. Stuart Broad, junto con Douglas Jardine, se transformaron décadas antes en la figura más despreciada de Australia.

Broad se ganó este estatus al negarse a irse después de robarle el balón a Michael Clarke, mientras que Jardine fue condenado por el infame enfoque Bodyline a principios de la década de 1930. «Hay algo en jugar en Australia que hace que la emoción fluya», dijo Broad.