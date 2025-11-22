La disputa a tiempo completo entre Guardiola y Donnarumma resume la frustración del Manchester City con el Newcastle

El Manchester City cayó derrotado por 2-1 ante el Newcastle United en un emocionante partido de la Premier League en St James’ Park.

El Manchester City quedó frustrado en St James’ Park al no poder cerrar la brecha con el Arsenal.

Mientras los fanáticos del Newcastle United pasaban junto a la estatua de Alan Shearer antes del inicio del partido en St James’ Park, habrían reflexionado sobre la ironía no deseada de ver uno de los récords goleadores del héroe arrebatado en su propio patio trasero.

Un gol de Erling Haaland en el noreste habría suplantado a Shearer como el jugador más rápido en alcanzar 100 goles en la historia de la Premier League. Es un récord que tarde o temprano caerá en manos del noruego (aún le quedan 14 partidos para batirlo), pero su fracaso en lograrlo aquí es en gran parte la razón por la cual el Manchester City no logró presionar al Arsenal antes del derbi del norte de Londres.

Probablemente algún día habrá una estatua de Haaland fuera del Etihad, pero cuando recuerde su carrera en el City, este será un partido que querrá olvidar. Tuvo la oportunidad de hacer su siglo en la Premier League tres veces. Falló tres veces. Dos de ellas fueron el tipo de oportunidades que aprovechó para divertirse esta temporada.

Más bien, fue un recordatorio no deseado e incómodo de lo que sucede cuando Haaland no anota. La ciudad pierde. Por cuarta vez esta temporada, un equipo de la Premier League lo mantuvo fuera, y por tercera vez terminó en derrota para su equipo.

Está claro que Haaland asume la carga goleadora de este equipo. Es poco probable que la presión pese sobre él, ya que acaba de llevar a Noruega a su primera Copa del Mundo en 28 años, pero este fue un precioso día libre.

Ruben Dias asumió el mando goleador, lanzando un disparo de esquina al fondo de la red para igualar a los Blues después de que Harvey Barnes hubiera abierto el marcador. Fue el noveno goleador diferente de la Premier League para el City esta temporada, pero Haaland sigue siendo el único jugador que ha marcado más de una vez.

Si el equipo de Pep Guardiola hubiera sido sólido defensivamente, un gol de un central podría haber sido suficiente, pero nunca ofrecieron nada parecido a control en St James’ Park. Esto fue una tontería y ese es el tipo de juegos que Guardiola odia porque puedes perderlos con la misma facilidad que ganarlos.

El gol de Dias llegó a ambos lados de dos para Barnes en un período salvaje de siete minutos que resumió el partido. El primero llegó después de que un despeje descuidado de Nico O’Reilly no lograra contener el peligro, pero el remate desde 20 metros fue impecable.

El segundo lo consiguió en una jugada a balón parado que el City no logró despejar. Gianluigi Donnarumma estaba furioso por no recibir una falta desde la esquina y recibió una tarjeta amarilla por su protesta antes de verse involucrado en una acalorada discusión con el asistente del Newcastle, Jason Tindall.

El dúo combustible continuó su guerra de palabras a tiempo completo. Un saludo desdeñoso de Tindall fue recibido por una mirada gélida de Donnarumma, que estaba en peligro de sobrecalentarse. A veinte metros de distancia, Pep Guardiola y Bruno Guimaraes se vieron envueltos en sus propios desacuerdos.

La frustración del City se desbordó y demostró la oportunidad perdida que era esta. Si hubieran acortado la distancia con el Arsenal hasta cierto punto, la carrera por el título en noviembre habría sido aún más emocionante. En cambio, los Gunners tienen la oportunidad de retomar la narrativa.

Era el tipo de final que este juego siempre había prometido ofrecer. La pregunta en boca de todos en el descanso era cómo se quedó sin goles. Barnes pudo haber marcado en 30 segundos cuando Newcastle aprovechó un mal pase de Donnarumma, solo para que Barnes le diera al italiano una fácil oportunidad de expiarse.

Eso dio lugar a un partido tan caótico y entretenido como un sábado por la noche en el vibrante Bigg Market de Newcastle. Donnarumma dijo esta semana que le encantaba la intensidad de la vida en la Premier League, por lo que se habría sentido como en casa aquí.

Nick Woltemade había marcado en sus primeros seis tiros a portería en la Premier League y cuando el balón salió de su cabeza tras un centro de Tino Livramento se habría sentido como si estuviera en la nube nueve solo para ver al gigante italiano negarle eso. Donnarumma repitió la dosis poco después, pero Haaland no pudo beneficiarse de ella en el otro extremo.

Permitió que Nick Pope se escapara con un torrente de sangre en la cabeza para correr 15 yardas fuera de su área en las primeras etapas antes de disparar por primera vez al portero desde ocho yardas. Phil Foden fue culpable de otro error flagrante después de una buena jugada del City y debería haber recibido un penalti cuando Fabian Schar lo derribó.

La injusticia continuaría, pero el drama apenas había comenzado.