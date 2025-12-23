La declaración de Marcus Rashford sacudió al Man United cuando resumió sus pensamientos en dos palabras

Marcus Rashford hizo una declaración impresionante hace un año indicando que su carrera en el Manchester United casi había terminado.

Marcus Rashford fue congelado por Rubén Amorim en el Manchester United hace un año (Imagen: Justin Setterfield/Getty Images)

Ha pasado un año desde que Marcus Rashford sacudió al mundo del fútbol al anunciar que estaba listo para dejar el Manchester United.

Era impensable en ese momento que el delantero, habiendo pasado por la academia del United para convertirse en el talismán del club de su infancia, abandonara Old Trafford, y mucho menos lo hiciera en condiciones tan espantosas mientras aún estaba en su mejor momento físico.

Los últimos 12 meses han sido un torbellino para el jugador de 28 años, que fue excluido del equipo del United por Ruben Amorim, tuvo un período de préstamo mixto en el Aston Villa y ahora está floreciendo en España con el Barcelona.

El internacional inglés saltó a los titulares por motivos equivocados hace 12 meses, cuando quedó fuera del United, que derrotó al Manchester City, por su pobre esfuerzo en los entrenamientos. Siguieron 18 meses de forma decepcionante para un jugador que previamente había elegido su equipo.

Amorim criticar públicamente al delantero pareció ser la gota que colmó el vaso para Rashford cuando finalmente dio un paso drástico para poner fin a su pesadilla en el United: realizó una impresionante entrevista con el periodista Henry Winter para indicar que estaba listo para un «nuevo desafío».

En la entrevista admitió por primera vez que estaba abierto a dejar el club. Dijo: “Personalmente, creo que estoy listo para un nuevo desafío y los próximos pasos.

Rashford solo hizo una aparición en el banquillo tras su llamativa declaración (Imagen: PA)

«Si me voy, no habrá resentimientos. No recibiréis ningún comentario negativo de mi parte sobre el Manchester United. Así soy yo como persona».

«Si sé que una situación ya es mala, no voy a empeorarla. He visto a otros jugadores irse en el pasado y no quiero ser esa persona. Si me voy, haré una declaración y será mía».

Rashford también respondió al llamado de Amorim para que lo dejaran fuera, diciendo: «Es desalentador quedar fuera de un derbi, pero sucedió, ganamos el partido, así que sigamos adelante.

«Es decepcionante, pero también soy alguien que puede lidiar con los reveses a medida que envejezco. ¿Qué voy a hacer al respecto? Sentarme ahí y llorar. O hacer lo mejor que pueda la próxima vez que esté disponible».

Parecía que todos los lazos entre Rashford y Amorim se habían roto en ese momento, y el jugador no fue incluido en ninguno de los equipos de la jornada durante el resto del mes hasta el 30 de diciembre de 2024, donde fue suplente no utilizado contra Newcastle.

Rashford se lo está pasando genial en Barcelona (Imagen: Alex Caparrós/Getty Images)

Amorim, que no ha jugado un solo minuto desde el 12 de diciembre, abordó públicamente la necesidad de Rashford de cambiar aspectos de su juego si tenía alguna esperanza de regresar al equipo a finales de enero, diciendo que preferiría elegir a un entrenador de porteros de 63 años antes que a un «jugador que no da el máximo esfuerzo en los entrenamientos».

Rashford dejó el United por primera vez al final de la ventana de enero y fue cedido al Aston Villa hasta el final de la temporada. Su paso por Villa Park le permitió recuperar cierta forma y visibilidad tras su exilio, especialmente en la Champions ante el PSG.

Marcó cuatro goles y registró seis asistencias durante 940 minutos de acción, pero su cesión terminó decepcionante debido a una lesión en el tendón de la corva, tras lo cual regresó a Carrington. Allí formó parte del «escuadrón antiexplosivos» de cinco hombres de Amorim a quienes se les prohibió el entrenamiento del primer equipo para obligarlos a mudarse de casa.

Después de esperar pacientemente por un proyecto adecuado en otro lugar, Rashford consiguió el traslado de sus sueños a Barcelona en julio, firmando cedido con los campeones de La Liga hasta el verano de 2026. En los cinco meses transcurridos desde entonces, Rashford ha logrado acercarse a su mejor forma, con 11 asistencias y siete goles para los catalanes en 24 partidos.

El inglés ha dejado muy claro que no se ve regresando al United al expresar su deseo de fichar por el Barcelona una vez finalice su cesión. Por ahora, sigue siendo incierto si el Barcelona ejercerá la cláusula de opción de compra de £26 millones, aunque la improbabilidad de una reconciliación con Amorim sugiere que Rashford dejará el United permanentemente de todos modos.