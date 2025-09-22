La declaración de Erling de Haaland Na Arsenal Draw muestra verdaderos sentimientos sobre el enfoque de la ciudad de los hombres

Erling Haaland anotó lo que parecía el gol ganador para el Manchester City el domingo antes de que Gabriel Martinelli salvara un punto para el Arsenal en el tiempo de detención

Erling Haaland continuó su hermosa forma para Man City con un gol fantástico contra el Arsenal el domingo en su empate 1-1 (Imagen: papá)

El delantero del Manchester City, Erling Haaland, publicó un mensaje en las redes sociales después del sorteo 1-1 de la ciudad en el Arsenal el domingo, dejando en claro sus sentimientos sobre su enfoque táctico en el Emirates Stadium.

El equipo de Pep Guardiola tuvo un enfoque inusual contra el equipo de Mikel Arteta los fines de semana, en el que el equipo de la ciudad solo tenía el 33 por ciento en North Londs. El enfoque de los visitantes parecía estar dando frutos cuando Haaland los colocó primero.

El lado de Guardiola permaneció determinado durante la mayor parte de la competencia hasta que el gol de último minuto de Gabriel Martinelli salvó un punto. El plan de juego de la ciudad contra el Arsenal ha alimentado una gran discusión porque han dejado su estilo habitual de posesión para una actitud más defensiva contra uno de sus candidatos a la competencia del primer ministro.

Y Haaland ahora ha tenido su opinión en el empate del domingo en el Emirates Stadium. «Orgulloso de cómo luchamos hoy, ¡gracias por tu apoyo siempre!» Dijo en Instagram, además de varias fotos de él en acción durante el juego.

Guardiola dio a conocer después del partido que Haaland fue recolectado porque sufrió dolor de espalda, lo que lo golpeó por primera vez durante la semana.

«Las primeras tres de las cuatro bolas podrían ganar los duelos y ganar todos los duelos con Gabriel y Saliba. Lo siento, no es fácil», dijo el jefe de la ciudad.

«Al final estaba exhausto, mucho dolor en la espalda. Sufrió los últimos días. Es muy exigente y se tomará un descanso para los últimos juegos».

Durante el resto, el podcast de fútbol, ​​el ex ciudad de la ciudad, Poddig Micah Richards, afirmó que Haaland anotaría 60 goles por temporada si se enfrentara al espacio que le dieron por su gol contra los hombres de Arteta.

«Él [Haaland] Debe haber estado contento con el espacio que tenía que encontrar «, dijo Richards». Si tuviera eso todas las semanas, anotó 50 goles por temporada; Incluso anotaría 60.

«Cuando pasó por uno a uno, no dudé en mi mente que iba a anotar. No lo va a rechazar, lo colocará en una de las esquinas, y fue un final brillante».

