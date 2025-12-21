La declaración de Alejandro Garnacho es un doloroso recordatorio para el Man United tras un reclamo de arrepentimiento

Alejandro Garnacho dejó el Manchester United este verano para unirse al Chelsea después de que la estrella argentina perdiera el favor del técnico de los Red Devils, Rubén Amorim.

Alejandro Garnacho afirmó que no se arrepiente de haber dejado el Manchester United (Imagen: Catherine Ivill 2025 – AMA)

Puede que el Manchester United viera a Alejandro Garnacho como una de las futuras estrellas del club, pero el jugador claramente tenía otras ideas.

El Chelsea consiguió el fichaje de Garnacho procedente del United por 40 millones de libras en agosto tras una ruptura en su relación con el técnico del United, Rubén Amorim.

Poco más de un año antes, en diciembre de 2024, el United había celebrado públicamente a Garnacho después de que el extremo de 21 años ganara el Premio Puskas de la FIFA, mostrando una gran admiración por su jugador.

Pese al cariño que su ex club mostró por Garnacho, parece que el sentimiento no fue del todo mutuo. Garnacho no se arrepintió de su salida de la mitad roja del Manchester.

El argentino reclamó el premio por su espectacular gol contra el Everton en noviembre de 2023, ejecutando una notable chilena.

Después de que el gol fuera reconocido como el mejor gol anotado en todo el mundo entre agosto de 2023 y agosto de 2024, el United se aseguró de elogiar a su joven talento. Su declaración deja entrever un largo futuro juntos entre jugador y club.

Un comunicado del United decía: «Felicitaciones a Alejandro Garnacho, ganador del Premio Puskas de la FIFA para 2024. El extremo del Manchester United ha sido reconocido por la impresionante y acrobática chilena que anotó en el Everton en noviembre de 2023. Felicitaciones a nuestro número 17 y gracias a todos los que lo apoyaron. Es un gol que apreciaremos en los años venideros».

Garnacho ganó el Premio Puskas por su gol milagroso ante el Everton en noviembre de 2023 (Imagen: Getty Images)

Garnacho incluso siguió los pasos de su ídolo, Cristiano Ronaldo, convirtiéndose en el segundo jugador del United en ser nombrado ganador del premio, después del ícono portugués. Ronaldo fue el primer receptor en 2009 por su gol de larga distancia contra el FC Porto en la temporada 2008/09 mientras jugaba para el United.

Pero un año después, Garnacho viste de azul del Chelsea. Tras abandonar Old Trafford, el extremo admitió con franqueza que su despedida no fue complicada.

Incluso sugirió que dejar el United era un paso fundamental para su desarrollo. Cuando se le preguntó si se arrepentía de algo, Garnacho respondió «No».

Cuando se le preguntó si sentía alguna tristeza por el final de su etapa en el United, volvió a decir: «No». Continuó: «A veces en la vida hay que cambiar cosas para dar un paso adelante o mejorar como jugador», explicó Garnacho. «Era el momento adecuado y el club adecuado. Así que fue una decisión fácil».

Alejandro Garnacho dejó el United por el Chelsea este verano (Imagen: Mike Hewitt, Getty Images)

En declaraciones al medio oficial del Chelsea, Garnacho no dudó en coronar a los ‘blues’ como el mejor club del mundo.

“He visto el Mundial de Clubes y unirme a los campeones del mundo es especial”, afirmó. «¡Somos el mejor equipo del mundo! Es fantástico estar aquí y estoy muy feliz».

Garnacho disputó 144 partidos con los Red Devils, marcando 26 goles y dando 22 asistencias. Aunque consideró que mudarse al oeste de Londres era la elección correcta para él, dejó el United con un mensaje de despedida que demostraba que albergaba cierto cariño por su anterior club.

Garnacho, que ha marcado cuatro goles y dado dos asistencias en 18 partidos con el Chelsea, dijo: «Después de cinco años inolvidables, este capítulo especial de mi vida llega a su fin. Hemos creado momentos que permanecerán conmigo para siempre y estoy muy agradecido por ello».

«A los entrenadores, al personal y a mis compañeros de equipo, gracias por creer en mí. Cada vez que usé la insignia, di todo lo que tenía. Me voy orgulloso de lo que hemos logrado juntos y entusiasmado por lo que está por venir. Le deseo al club nada más que éxito en el futuro mientras espero darlo todo en el próximo capítulo de mi carrera».