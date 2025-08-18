El jugador de Man Utd-Wing Alejandro Garnaacho entrena solo en Carrington desde que informó para la pretemporada en julio.

Alejandro Garnacho no hizo la Argentina. (Imagen: 2024 Omar Vega)

Alejandro Garnacho no juega para Argentina en sus próximas calificaciones de la Copa Mundial.

Manchester United venderá a Garnacho en la ventana de transferencia de verano. El jugador de 21 años ha estado entrenando solo en Carrington durante un mes y está congelado del equipo.

Garnacho no estuvo involucrado contra el Arsenal para el partido inaugural de United de la temporada y el joven de Argentina fue omitido del equipo de Argentina por sus áreas de clasificación de la Copa Mundial contra Venezuela y Ecuador el próximo mes.

El graduado de la Academia Unida hizo su debut en Argentina en junio de 2023. Garnacho fue incluido constantemente en el equipo de Argentina en 2024, pero su país no lo llamó este año.

Garnacho fue abandonado para el Derby de Manchester en diciembre, pero nuevamente se integró en el equipo, en contraste con Marcus Rashford, quien fue prestado de Aston Villa en la ventana de enero.

Sin embargo, hubo otros problemas de disciplina con Garnacho a medida que avanzaba la temporada.

La relación entre el joven con Ruben Amorim se deterioró y le pidió la decisión de su gerente de llamarlo en el banco para la final de la Europa League contra Tottenham en mayo.

Cuando habló con periodistas en los Estados Unidos este verano, se le preguntó a Amorim si era una pena que Garnacho no haya trabajado. Él respondió: «Creo que Garnacho puede entenderte y tú puedes ver, él es talentoso, es un chico realmente talentoso. Y a veces las cosas no funcionan.

«No puedes explicar específicamente qué es. Pero tengo la sensación, creo que está claro que Garnacho quiere algo diferente con un liderazgo diferente. Y puedo entender eso.

«Así que creo que no es un problema. A veces te adaptas a un hombre, tienes la conexión. Otras veces quieres un nuevo desafío. Así que tratamos de hacer todo bien en todas las partes. Para el club, para el entrenador y los jugadores. Así que es algo natural en el fútbol».

Napoli y Chelsea están vinculados a un movimiento para Garnacho. El jugador del jugador fue a Stamford Bridge la temporada pasada y Chelsea es considerado los precursores de su firma.

La venta de Garnacho sería pura ganancia dentro de las reglas de ganancias y sostenibilidad (PSR).

