Man Utd trajo a tres jóvenes prometedores este verano

Gabriele Biangheri tiene un futuro brillante en el Manchester United

Este verano, Manchester United ha sancionado los resultados del préstamo para 10 jugadores menores de 21 años como un enlace de jóvenes que continuaron temporalmente en busca de fútbol senior.

El préstamo cubre todos los niveles del campeonato a la Liga Nacional y se mude a Escocia y Suiza.

Pero tal vez sea decir que tres perspectivas que podrían haber dejado en préstamo permanecen in situ en United.

Gabriele Biangheri estaba conectado con una gran cantidad de clubes en los últimos días, pero se quedó en Old Trafford, mientras que Sekou Kone y Shea Lacey son otros dos adolescentes talentosos que permanecen menores de 21 años en las filas.

La decisión de mantener al trío en la casa apunta a los tres artistas importantes para el lado de Travis Binnion esta temporada y el grupo de entrenamiento senior.

Los tres han estado involucrados en el primer equipo anteriormente y Ruben Amorim podría llamarlos nuevamente a medida que la campaña continúa. Es poco probable que United gire demasiado a su lado en vista del horario de luz sin fútbol europeo y una producción temprana de caraba, pero personas como Bienccheri, Kone y Lacey pueden ser las siguientes cabañas para la academia sonó como United desde adentro.

Lacey ha demostrado sus capacidades esta semana con un excelente gol para los jóvenes menores de 21 años el miércoles y una asistencia en la Victoria de la Premier League 2 Derby en Manchester City el pasado fin de semana. El joven de 18 años ha tenido problemas de lesiones, pero ahora está en forma y disparos y su talento es claramente visible. Probablemente será un jugador importante a nivel de menos de 21 años.

Lo mismo puede decirse de Biangheri, que estaba conectado a una producción de préstamo para parejas de Welsh, el condado de Newport y Cardiff City durante la ventana de verano. El talentoso atacante ha entrenado con el equipo de Gales y también es elegible para Canadá, que ha jugado por sus servicios a nivel internacional antes de la Copa Mundial del próximo verano en North -America.

Para Kone, la perspectiva ha abierto que tiene una voz en el centro del campo del futuro de United.

Comenzó el mes pasado para los menores de 21 años contra Tamworth en la Copa de la Liga Nacional y sufrió una lesión en la cabeza, dejando el juego. Se ha recuperado, pero aún tiene un largo camino por recorrer y ha estado en una curva de aprendizaje empinada desde su llegada a Inglaterra.

Se ve obligado a atraer músculos, a ser informado con la intensidad y a mejorar su concepto posicional. No jugó un solo minuto durante la gira de los Estados Unidos, pero el personal cree que eventualmente podría contribuir

Los Rojos se mejoran rápidamente a nivel académico y hay mucho talento listo para dar el siguiente paso.