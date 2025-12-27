La decisión de transferencia de Marcus Rashford Man United en enero dice mucho sobre el deseo del Barcelona

Marcus Rashford ha estado cedido durante la mayor parte de 2025 después de una pelea con el técnico del Manchester United, Ruben Amorim, en diciembre del año pasado.

A Marcus Rashford le han dado el movimiento de sus sueños y no quiere perderlo ahora (Imagen: Getty Images)

Mucho ha cambiado en los 12 meses desde que Marcus Rashford dejó claro por primera vez que quería dejar el Manchester United.

El delantero de 28 años, que ahora disfruta de una especie de resurgimiento profesional en el Barcelona, ​​​​parecía enfrentar un futuro sombrío después de una pelea con el técnico del United, Ruben Amorim. Después de 18 meses de forma decepcionante y con Amorim decidido a construir su equipo alrededor de un poderoso pívot número 9, Rashford se encontró en una encrucijada.

Aunque nació y creció en Manchester, Rashford había albergado durante mucho tiempo un sueño más allá de los muros de Old Trafford, y ese sueño era Barcelona. Pero llegar al Camp Nou exigiría paciencia y perseverancia.

El mercado de fichajes de enero llegó y pasó sin que se concretara, a pesar de las conversaciones con el club catalán. En cambio, Rashford completó una cesión al Aston Villa, aprovechando la oportunidad para reparar su reputación magullada.

Marcó sólo cuatro goles en 17 apariciones en Villa Park, pero sus actuaciones en West Midlands fueron suficientes para que el Barcelona regresara ese verano con renovado interés. «Simplemente creo que las cosas suceden cuando tienen que suceder», dijo Rashford a ESPN en octubre.

«No es la primera vez que hablo con el Barcelona sobre la posibilidad de venir aquí, pero por alguna razón no ha sucedido en el pasado y ahora es mi oportunidad de hacerlo realidad. Siento que no hay un momento como el presente en este momento. Así que estoy tomando las cosas día a día.

Ha pasado un año desde que Marcus Rashford perdió el favor de Ruben Amorim (Imagen: 2024 Getty Images)

«Lo más importante para mí es seguir mejorando porque cuando te retires te lo perderás todo, las cosas buenas, las malas, te perderás el deporte. Todos los días lo tomo día a día y trato de mejorar desde el día anterior».

Estos comentarios dicen mucho sobre la mentalidad de Rashford, una que ha sido analizada periódicamente durante su estancia en el United. El comportamiento del internacional inglés tanto dentro como fuera de la cancha ha sido cuestionado a menudo a lo largo de los años, pero su renovado enfoque y su voluntad de trabajar silenciosamente parecen haber transformado su reputación y traído recompensas tangibles.

«Tuve clara mi preferencia desde el principio», explicó Rashford tras fichar por el Barcelona en julio. «En enero no funcionó, así que fui al Aston Villa y pasé una buena etapa allí. Estoy muy agradecido por la oportunidad de jugar allí.

«El verano llegó muy rápido, era hora de tomar otra decisión. Mi elección fue fácil».

La forma de Rashford mejoró después de ser cedido al Aston Villa la temporada pasada. (Imagen: Simon Dael/REX/Shutterstock)

A Rashford le ha ido bien en España. Está casi siempre presente en la plantilla de Hansi Flick y hasta ahora sólo se ha perdido uno de los 25 partidos del Barcelona en todas las competiciones.

Los números reflejan su influencia. Rashford ha registrado nueve goles y 11 asistencias, con un impacto particularmente pronunciado en la Liga de Campeones, donde ha contribuido directamente a siete goles en seis partidos.

Esa forma también le ha permitido restablecerse como un habitual en la configuración de Inglaterra. Con el Barça fuertemente inclinado a hacer su movimiento permanente el próximo año, la decisión de Rashford de irse en enero pasado, independientemente del destino, se está volviendo más acertada cada día.