Las noticias de transferencia más recientes del Manchester United, porque Kobbie Mainoo quería dejar el club en préstamo durante la ventana de transferencia de verano

En el destino potencial para el Kobbie Mainoo del Manchester United en la ventana de transferencia de verano que se ha ido. (Imagen: George Wood/Getty Images)

Manchester United ha rechazado la oportunidad de hacer negocios con Sister Club OGC Niza en la ventana de transferencia de verano, en la que los informes en Francia dijeron que el club quería firmar tanto a Rasmass Hojlund como Kobbie Mainoo.

Esas transferencias nunca ocurrieron, con Hojlund, en su lugar en la ventana, completaron un traslado a la Serie -zijde Napoli y Mainooo permanecieron en Old Trafford, a pesar de que se les permite préstamos antes de la fecha límite.

Salida francesa Aquí azure Informa que Niza quería firmar al dúo, pero United les ofreció un jugador juvenil diferente y no mencionado. Niza rechazó esa oferta porque se creía que el jugador no estaba en el nivel requerido.

Al igual que United, Nice es propiedad de INEOS, la compañía propiedad de Sir Jim Ratcliffe. Compró el Ligue 1 Club en 2019, pero los informes a principios de este año afirmaron que Quiere vender el club .

United es uno de los muchos clubes de la Premier League que forman parte de un modelo de propiedad múltiple. Pero parece que no toman el camino de algunos de sus rivales para usarlo para su ventaja en la ventana de transferencia.

La coeficiente azul del Chelsea también posee el club francés Estrasburgo, con varios acuerdos que tienen lugar entre las dos partes sobre los últimos transferidores. Actualmente, Chelsea tiene tres jugadores en Mike Penders, Kendry Paez y Mamadou Sarr en préstamo cerca de Estrasburgo.

También han completado transferencias permanentes para Mathis Amougou y Ben Chilwell para dibujar para el club francés.

Aunque la UEFA se informa tanto a United como a Niza que se habían levantado una prohibición de transferencias entre los dos clubes, parece que United todavía no está feliz de hacer negocios con su club hermano.

Gastar en contra El equipo A principios de este mes, el director deportivo de Nice, Florian Maurice, dijo: «Hablé con el Manchester United durante la ventana de transferencia para tratar de encontrar soluciones. Tuvimos la presentación de las cosas, ya que piden firmar a un jugador y luego devolvernos, pero su prioridad era vender».

Cuando se le preguntó sobre la comparación con el modelo Chelsea, dijo: «No creo que ese sea el modelo del Manchester United. Solo tuvimos un año en el que podemos comerciar regularmente con ellos».

