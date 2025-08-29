La decisión de transferencia de Man United Kobbie Mainoo es clara a pesar del problema de Ruben Amorim

Según los informes, las últimas noticias y opinión de transferencia del Manchester United, ya que el centrocampista ha pedido que se prestan antes del final de la ventana de transferencia.

Manchester United debe tomar el futuro de Kobbie Mainoo. (Imagen: George Wood/Getty Images)

Kobbie Mainoo es un nombre que se puede hablar mucho dentro, como fuera de las paredes de Carrington, entre ahora y la ventana de transferencia de verano.

La academia graduada estalló en el escenario en Old Trafford en la temporada 2023/24. Aunque solo tenía 18 años en ese momento, rápidamente se estableció como uno de los primeros nombres en la revista del equipo y jugó un papel crucial en la victoria final de la Copa FA sobre los rivales Manchester City.

Esa temporada lo convirtió en 33 actuaciones del primer equipo en todas las competiciones. A pesar de la lesión que perturbó su campaña la temporada pasada, todavía logró 37 actuaciones en todas las competiciones.

Pero no parece que esta vez sea lo mismo bajo Ruben Amorim. Hasta ahora, Mainoo ha sido un reemplazo no utilizado para ambos partidos de la Premier League del club.

Su única aparición es el miércoles por la noche en la derrota de la Copa Carabao contra el equipo de la Liga Dos Grimsby Town.

Esto ha llevado a las afirmaciones de que el propio jugador ha informado a United que quiere ir a préstamo antes del final de la ventana para jugar al primer equipo con más regularidad. Se dice que aunque no quiere moverse permanentemente, no cree que su situación actual ayude a su continuo desarrollo.

Sin embargo, United ha dicho que le diga al jugador de 20 años que no castigarán un acuerdo de préstamo este verano y que esperan que el mediocampista permanezca en el club y luche por su lugar.

¿Pero es ese el movimiento correcto para el club? Mainoo claramente no es la primera opción con Amorim con Casemiro, Bruno Fernandes, Manuel Ugarte y Mason Monte, aparentemente para él en el orden jerárquico.

United también está claro después de un nuevo centrocampista antes de la fecha límite, en medio de la izquierda a Carlos Baleba desde Brighton. Es un área que Amorim le gustaría fortalecer aún más la fecha límite del lunes, que empujaría a Mainoo aún más al orden jerárquico.

La pérdida contra Grimsby, más la falta de fútbol europeo en Old Trafford esta temporada significa que los partidos de la Premier League son ahora la única oportunidad para que Mainoo se rompa nuevamente en la tercera ronda de la Copa FA en enero. Además de algunas lesiones en el centro del campo, la ruptura puede romper una tarea difícil para el jugador, dadas las opciones para él.

Aunque menos juegos lo hacen menos probable, las lesiones ocurren y Mainoo puede ser útil si los jugadores tienen que salir.

Tampoco hay un beneficio financiero real para que United envíe a Mainoo en préstamo. En comparación con algunos jugadores en el equipo, el centrocampista tiene un salario relativamente bajo, por lo que incluso un club que paga el 100 por ciento de su salario no marcaría demasiada diferencia. Registrar los costos de un préstamo como parte de un acuerdo puede ser una forma de hacerlo financieramente más atractivo para United, pero puede dejar algunos clubes.

Pero no son solo las finanzas actuales de las que puede beneficiarse un acuerdo de préstamo. Si Mainoo se queda con United y no obtiene un tiempo de juego regular, su valor solo caerá y es menos probable que entra en un nuevo acuerdo con sus ojos gobernados en el tiempo de juego regular.

Mainoo tiene poco menos de dos años en su contrato. Una temporada sin tiempo de juego y luego otro año sobre su acuerdo reduciría considerablemente un premio que podría preguntarle a United si deciden cobrar el próximo verano.

Sin embargo, si pasa una temporada en otro lugar, donde es un titular normal, una buena temporada puede tener el efecto contrario. Luego dejaría Estados Unidos con más opciones el próximo verano,

En una temporada positiva, Mainoo volvería con confianza y estaría listo para desafiar nuevamente por un lugar de partida. Si él impresiona a United A Breaks en el mediocampo, un nuevo contrato puede ser una posibilidad.

United también puede tener la opción de cobrar en el verano siguiente. Una buena temporada en préstamo atraería la atención de Voorags y el club podría generar más dinero, lo que sería puro ganancias en términos de PSR, de la venta, luego estarían en el sofá en Old Trafford durante toda la temporada.

United no tiene demasiado tiempo para sopesar sus opciones. Los clubes tienen hasta las 7 pm del lunes 1 de septiembre para completar sus actividades de transferencia, Mainoo esperará que la actitud actual de United cambie entre la ocasión.