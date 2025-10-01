La decisión de transferencia de £ 43.5 millones de Man City y los dos juegos que Pep Guardiola convenció a actuar

Bernardo Silva jugó para Mónaco en la única otra ocasión en la que jugaron Manchester City. Está de vuelta con los Blues para la Liga de Campeones, en el sentido de la noche.

Bernardo Silva en acción para Mónaco contra Manchester City en 2017

Bernardo Silva reunió la pelota y avanzó, el Etihad quedó impresionado. Evitó a Leroy Sane y empujó la pelota brutalmente a través de las piernas de Yaya Toure. El maestro del centro del campo jugó en Falcao para disparar.

Era 2017 y Bernardo estaba en rojo y blanco de Mónaco, en Manchester para la última colisión de la Liga de Campeones. En un partido emocionante, Mónaco vino por detrás en 2-1 y luego 3-2, antes de admitir tres goles en los últimos 20 minutos.

Eso parecía tener a la ciudad en el comando en camino al regreso, pero Mónaco, con Bernardo delantero, reclamó una victoria por 3-1 para avanzar en los objetivos de la carretera.

Ahora, ocho años y medio después, Bernardo está de vuelta en el lugar que llamó a casa durante tres años para la primera reunión entre las fiestas desde ese emocionante partido de nocaut.

El jugador de 31 años se rompe en una amplia sonrisa cuando piensa en esa reunión hace casi diez años.

«Grandes recuerdos», dijo. «Para nosotros era increíble en ese momento vencer a un equipo como Man City. Realmente lo hicimos bien en todas las competiciones. Llegamos a la semi -final de la Liga de Campeones. Era un equipo joven que se mostró al mundo».

Bernardo ciertamente atrajo la atención del jefe de la ciudad Guardiola. El jefe de los Blues le habló después del juego mientras las pocas entrevistas de los medios conducían, y en los días y semanas que siguieron, el jugador recibió una llamada telefónica de su agente y repitió cómo sus actuaciones estaban impresionadas por la ciudad. Unas pocas semanas después de esa campaña, Silva regresó a Manchester como jugador de la ciudad.

«Esos dos juegos cambiaron el curso de mi carrera», dijo, cuando piensa en su movimiento mientras hablaba con los medios internos de City.

«Vi a Pep afuera en la zona mixta, donde ambos dimos entrevistas y él vino a mí y me dijo:» Felicitaciones por la competencia «.

“No recuerdo las palabras exactas, pero recuerdo que me dijo que estaba realmente impresionado.

«También recuerdo que el día después de que mi agente me llamara y me dijera que estaban realmente impresionados. ¡Dije wow!

«Fue ese empate el que quería jugar en la Premier League y al final de la temporada, City me preguntó si quería venir, por lo que fue un sueño hecho realidad, y fue una respuesta fácil».

Bernardo ha realizado más de 400 actuaciones para City y se ha hecho cargo del brazalete del capitán este verano. Será una noche especial si, como se esperaba, dirige el Blues a su antiguo club.

«Se siente genial estar de regreso, estoy muy feliz de estar aquí», dijo.

Guardiola estará feliz de que vea a Bernardo en azul para esta reunión de Mónaco.