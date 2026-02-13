La decisión de transferencia de £ 100 millones de Carlos Baleba le da al Man United un incentivo para hacer un gran movimiento

La jugada del Paris Saint-Germain por Carlos Baleba y el interés del Manchester City por Elliot Anderson hacen que el Manchester United podría estar destinado a fichar a otro de sus grandes objetivos

Carlos Baleba puede atraer el interés de otros clubes de cara al verano (Imagen: Getty Images)

El verano pasado, el Manchester United fichó a Benjamin Sesko después de que el Arsenal fichara a Viktor Gyokeres y Liam Delap los rechazara por el Chelsea. Este año podrían verse obligados a no alcanzar otros objetivos.

Sesko anotó siete goles en 23 partidos con el United y recibió elogios de la crítica por sus actuaciones. Delap marcó sólo dos goles en el mismo número de partidos, mientras que Gyokeres superó a ambos con trece.

Este verano, se espera que el United se involucre en numerosas sagas de transferencias para fichar a un nuevo centrocampista. Tras su revisión ofensiva bajo la dirección de Ruben Amorim, se dice que el United se está preparando para priorizar un mediocampista central junto con su socio Kobbie Mainoo y Casemiro, quien dejará el club al final de su contrato.

Carlos Baleba, Adam Wharton y Elliot Anderson se encuentran entre sus principales objetivos. Sandro Tonali, Leon Goretzka, Manuel Locatelli y Marc Casado han sido mencionados como alternativas, pero se espera que el United persiga a sus jugadores favoritos.

El verano pasado, United se acercó a Brighton para preguntar sobre Baleba, pero su precio de más de £ 100 millones los desanimó. Las acciones de Wharton han aumentado desde que se mudó a Crystal Palace y la segunda temporada de Anderson en Nottingham Forest lo ha convertido en uno de los mejores jugadores en su posición.

Ha habido dudas sobre Baleba esta temporada después de que sus actuaciones se deterioraran. Esta semana, el jugador de 22 años ingresó menos de media hora después de la derrota ante el Aston Villa después de recibir una tarjeta amarilla solo dos minutos después.

Su consistencia en el AMEX Stadium lo ha colocado en el orden jerárquico debajo de Anderson y Wharton. Sin embargo, el dúo inglés también es buscado por jugadores como Manchester City, Chelsea y otros, lo que significa que el United se enfrenta a otra batalla por transferencias no deseadas.

Carlos Baleba se mostró frustrado tras ser expulsado en el minuto 22 ante el Aston Villa (Imagen: TNT Deporte)

Pero una actualización sobre la carrera específica para fichar a Baleba podría significar buenas noticias. TEAMtalk ha informado que Paris Saint-Germain y Chelsea han superado al United en la carrera por fichar al excentrocampista del Lille, y el Brighton está dispuesto a recibir entre 80 y 100 millones de libras esterlinas.

Con Luis Enrique al frente en París, el paso de Baleba a la Champions tiene más sentido. Baleba protagonizó Francia antes de mudarse a Inglaterra en 2023, y Les Parisians son ligeros en el mediocampo.

Según los informes, el Manchester City lidera la carrera para fichar a Anderson, con Forest enfrentando la posibilidad de descender y el esperado deseo del jugador de dejar el club en el verano. Eso deja a Wharton como la opción restante.

Convencer a un jugador para que se traslade a Old Trafford en lugar del equipo azul de Manchester ya es una tarea difícil; Si lo hiciéramos sin la Liga de Campeones, sería aún más difícil. El mayor problema es que ningún jugador nuevo tiene idea de quién será su entrenador, lo que significa que no puede hacer ninguna promesa a los futuros jugadores.

Adam Wharton es uno de los tres objetivos del mediocampista en el Man United (Imagen: Getty Images)

Y si el PSG está dispuesto a pagar £100 millones por Baleba, un precio que el United debe evitar a toda costa por un jugador que no ha estado a la altura últimamente, entonces Wharton es la mejor opción. Después de costar alrededor de £ 22 millones para Blackburn Rovers, se cree que el internacional de Inglaterra tiene un precio de poco más de £ 80 millones.

Su desempeño esta temporada es similar al de Anderson. En la Copa del Mundo, después de que Thomas Tuchel le abriera la puerta a Kobbie Mainoo, el United podría tener la oportunidad de ver a Wharton y Mainoo jugar juntos.

El interés en Baleba y Anderson puede que no sea lo peor para el United y su próximo entrenador.