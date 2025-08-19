La decisión de Sverre Nypan sugiere un plan de Man City para resolver el creciente problema del primer equipo

El joven Sverre Nypan de Manchester City se ha unido a Middlesbrough para la temporada y el movimiento se refiere a un plan a largo plazo para el adolescente.

Nico O’Reilly y Rico Lewis están clasificados como jugadores en su propio suelo en Manchester City, pero James McAtee se ha ido

Un tema del verano de Manchester City son sus reservas decrecientes de jugadores de casa y sus intentos de resolver sus números antes de enviar escuadrones a la Premier League y la UEFA.

Aunque las reglas difieren un poco entre los dos cuerpos administrativos, la ciudad esencialmente necesita ocho jugadores locales para llenar un equipo de 25 hombres, pero eso ya parece una tarea difícil en la primera semana de septiembre.

Esto significa que solo hay 17 lugares disponibles para jugadores que no sean vivientes, y City ya tiene demasiados jugadores para ese clúster. Es por eso que Pep Guardiola continúa quejándose del tamaño del equipo y Hugo Viana continúa tratando de cambiar a los jugadores.

Manuel Akanji y Nathan Ake fueron sustitutos no utilizados en los lobos el fin de semana, y City está bien lleno en el centro de defensa. Sin embargo, Ake cuenta como tierra adentro, porque había estado en la Academia del Chelsea, por lo que Akanji siempre fue la posibilidad de que fuera diferente.

Este verano, City Kyle Walker y James McAtee ya se han vendido, mientras que Jack Grealish se ha unido a Everton en préstamo. La partida de Scott Carson fue compensada por la firma de Marcus Bettinelli y James Trafford también ha regresado para agregar a las cifras.

A medida que las cosas se levantan, Trafford, Bettinelli, John Stones, Ake, Rico Lewis, Nico O’Reilly, Phil Foden y Oscar Bobb se conocieron como su propio suelo. Pero Lewis y O’Reilly se clasifican como jugadores menores de 21 años, por lo que no se incluirán en las listas de equipos de 25 hombres. Se especula sobre el futuro de Lewis, en medio de Nottingham Forest y Stones (31) y Ake (30) tienen puntos para probar esta temporada después de problemas de acondicionamiento físico.

Está claro que City debe estimular su número de jugadores locales, que es en parte la razón por la que ha analizado a jugadores como Tino Livramento y Morgan Gibbs-White este verano.

Volver a la academia es otra opción, aunque los jugadores como los casos de Lewis y O’Reilly solo cuentan cuando tienen cierta edad. Los jugadores también deben ser lo suficientemente buenos como para entrar en el primer equipo.

Pero las sesiones de firma también pueden ser elegibles si llegan al club a la edad de 18 años y pasan tres años en el fútbol inglés, lo que toma la decisión de enviar a Sverre Nypan en préstamo a Middlesbrough uno interesante. Al mantenerlo en un club registrado por las FA, City mantiene la posibilidad de que sea elegible en su propio suelo en tres años.

Si Nypan se hubiera movido en el extranjero, con Girona entre los clubes interesados, esa posibilidad se habría perdido. Pero mudarse al campeonato lo mantiene sobre la mesa.

Si el mediocampista de 18 años, firmado desde Rosenborg por £ 12.5 millones este verano, impresiona en el Riverside Stadium, podría hacer que otro préstamo en el campeonato o la Premier League la próxima temporada, obvio, con una visión de Nypan que alcanza la edad de 21 años y llenó su propio vientre en la carretera de la ciudad.

Para hacer eso, tendrá que demostrar que primero tiene la calidad. El desarrollo dentro del fútbol inglés también es claro en ese sentido, pero si todo sale, el noruego aún podría ayudar a resolver un problema potencial dentro del equipo de la ciudad.

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.