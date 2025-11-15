La decisión de prioridad de transferencia del Man United con el trío alineado como parte de un ‘buen negocio’

El Manchester United busca refuerzos en el mediocampo el próximo verano y ha identificado a dos estrellas de la Premier League como sus principales objetivos, incluido Elliot Anderson.

Elliot Anderson ha sido vinculado con un traslado al Manchester United (Imagen: Getty Images)

El Manchester United está considerando dos incorporaciones clave en el mediocampo el próximo verano, con Elliot Anderson encabezando la lista.

Rubén Amorim está dando prioridad a los refuerzos en el centro del campo mientras busca renovar su plantilla, con Carlos Baleba del Brighton también en la lista.

A pesar de que Brighton rechazó el interés del United en el internacional camerunés de 21 años el verano pasado, los Rojos siguen interesados ​​y, según se informa, el propio jugador está interesado en mudarse a Old Trafford.

El United también tiene la vista puesta en el internacional inglés del Nottingham Forest, Anderson. Su versatilidad a la hora de jugar como centrocampista defensivo y ofensivo lo convierte en un objetivo atractivo, y el United está dispuesto a hacer lo que sea necesario para asegurarse sus servicios.

Anderson, de 23 años, ha llamado la atención con sus actuaciones estelares tanto para el club como para el país, y Forest se está preparando para una pelea para retenerlo.

Sin embargo, es probable que Anderson tenga un precio más bajo que el de Baleba valorado en £ 100 millones, lo que lo convierte en una adquisición potencial atractiva, por lo que United ve fichar al hombre de Inglaterra como «algo bueno», según el Mirror.

El Manchester United estuvo estrechamente vinculado con Carlos Baleba el verano pasado (Imagen: 2025 Getty Images)

Con el contrato del veterano Casemiro expirando, deberá aceptar un recorte salarial para permanecer en el puesto.

Un tercer mediocampista en el que el United también ha mostrado interés es Conor Gallagher, quien podría estar disponible cedido por el Atlético de Madrid en enero mientras busca asegurarse un lugar en el equipo de la Copa del Mundo.

El verano pasado, el United invirtió mucho en delanteros y contrató a Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Benjamin Sesko. Ahora están dispuestos a hacer lo mismo con su mediocampo como parte de su estrategia de reconstrucción a largo plazo bajo Amorim.

Conor Gallagher podría regresar a la Premier League en enero (Imagen: PA)

Después de un verano de fuertes inversiones, el equipo de Amorim tuvo un pésimo comienzo de temporada, languideciendo en el puesto 14 a finales de septiembre. Sin embargo, desde entonces se han recuperado y llevan cinco partidos sin perder.

Después de un empate tardío contra el Tottenham en su partido más reciente, el United ahora ocupa el séptimo lugar en la tabla. Los Red Devils regresan al campo el próximo fin de semana y reciben al Everton en Old Trafford.

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por ofrecerle lo mejor. manchester unido cobertura y análisis.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.