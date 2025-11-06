La decisión de Phil Foden podría provocar indignación en el Manchester City esta semana

El Manchester City venció al Borussia Dortmund por 4-1 en el Etihad en una noche en la que Phil Foden siguió a Erling Haaland frente a la portería.

Phil Foden anotó dos goles impresionantes para el City contra el Borussia Dortmund

El Manchester City amplió su inicio invicto en la Liga de Campeones al vencer 4-1 al Borussia Dortmund en el Etihad, con Erling Haaland volviendo a anotar y Phil Foden anotó dos veces.

El City golpeó primero a través de Foden, quien encontró espacio entre líneas para recibir un pase de Tijjani Reijnders y usó el espacio para girar y luego elegir un lugar, disparando un tiro raso que superó a Gregor Kobel.

Haaland duplicó la ventaja cuando anotó por primera vez un balón de un balón bajo de Jeremy Doku y el juego pareció terminado cuando Foden anotó otro golazo, recogiendo otro pase de Reijnders para rematar maravillosamente con su pie izquierdo.

Pero Waldemar Anton marcó a falta de 18 minutos y el City flaqueó después y los visitantes finalmente encontraron algo de impulso, aunque no pudieron avanzar y fue Rayan Cherki quien remató el marcador.

Foden cambia las cosas

Foden se llevó los dedos a los labios después de marcar su primer gol desde el 24 de septiembre. Recientemente admitió que a menudo veía críticas por sus actuaciones y tal vez estaba buscando eso nuevamente, pero no ha hecho mucho mal esta temporada.

Era un gol que parecía fácil. El giro rápido y luego el remate maravillosamente simple desde 25 metros dispararon hacia la esquina inferior de la portería de Gregor Kobel. Sólo un jugador con la mayor habilidad puede encontrar ese remate. No tuvo que saltarse el balón ni buscar la espectacularidad, sino que apostó por la eficacia y la sencillez.

Es una hazaña difícil de lograr, pero lo volvió a lograr a principios de la segunda mitad. Esta vez recibió un pase de Tijjani Reijnders en la media vuelta, tomó un toque para estabilizarse y anotó otro remate de libro ilustrado en la esquina de la red de Kobel.

Foden programó perfectamente su regreso al acta. Thomas Tuchel nombrará su equipo de Inglaterra el viernes y, después de las audaces decisiones que tomó en octubre, será elegido con interés. Foden estuvo entre los excluidos en aras de la armonía del equipo y de mantener unido al grupo en forma.

Sin embargo, sería una farsa si no fuera al Mundial. Tuchel necesita a sus mejores jugadores y ahora mismo hay pocos futbolistas ingleses mejores que Foden.

Haaland el líder

El ascenso de Haaland al grupo de liderazgo del City ha sido uno de los principales temas de conversación de la temporada, pero es el cuarto en la fila para la capitanía en ese grupo de cuatro hombres. Casualmente, anoche fue el único titular de ese cuarteto, con Rubén Dias y Bernardo Silva en el banquillo y Rodri nuevamente ausente.

Era solo la segunda vez que Haaland llevaba el brazalete de capitán desde el principio, la vez anterior fue en febrero, cuando el City venció al Newcastle United por 4-0.

Haaland ha abrazado el liderazgo esta temporada y también se ha divertido mucho. Tenía una sonrisa radiante en su rostro cuando saltó del entrenador del equipo alrededor de las 6:40 p. m. y luego bajó corriendo las escaleras hacia el Etihad, saludando al personal del City con entusiastas choques de puños en el camino. El hecho de que fuera capitán contra su antiguo club podría haberle dado una resistencia extra.

Volvió a actuar como un líder y, curiosamente, conservó el brazalete incluso cuando Dias llegó para estabilizar el barco después de que Dortmund amenazara con volver al juego.

Objetivo de la Liga de Campeones

Guardiola dejó claro el martes que en el antiguo formato de la Liga de Campeones, tres victorias de tres en casa significarían que una victoria fuera de casa sería suficiente para asegurar la clasificación.

El panorama no es tan claro en la nueva fase de la competición, pero el objetivo de sumar doce de doce puntos en el Etihad todavía parece que sentaría las bases para terminar entre los ocho primeros y un paso fácil a los octavos de final, especialmente porque Los azules Ya tiene cuatro puntos en dos partidos fuera de casa.

La temporada pasada sólo consiguieron ocho puntos en sus cuatro partidos en casa y eso no sólo les dejó sudando en la octava jornada, sino que también les significó una plaza en la ronda de play-off y un encuentro finalmente miserable contra el Real Madrid.

Esta temporada ya son seis, y les esperan partidos contra Bayer Leverkusen y Galatasaray. Están a medio camino de reservar lo que seguramente será una ruta directa a los octavos de final.

Errores defensivos

Hubo recuerdos del Feyenoord cuando Anton disparó a falta de 18 minutos para darle al Borussia Dortmund un salvavidas en este partido. El City se sintió cómodo, aunque el cuádruple cambio de Nico Kovac mediada la segunda parte dio un empujón a los visitantes y los de Guardiola tardaron en responder.

La forma en que marcaron enfureció a Guardiola, que inmediatamente se dirigió a su banquillo. Un tiro libre desde un área central cerca de la línea media terminó desviado mediante un simple pase y luego un simple centro raso al fondo de la red.

El gol confundió aún más al City y el Dortmund tuvo excelentes oportunidades de marcar otro gol en los momentos de nerviosismo que siguieron. Guardiola había pedido inicialmente a Rayan Cherki y Bernardo Silva que entraran, pero con su equipo tambaleante también hizo entrar a Dias.

Mira Man City vs Borussia Dortmund en TNT Sports Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información 30,99€ Deportes TNT Pide TNT Sports aquí El Manchester City continúa su campaña en la UEFA Champions League siendo anfitrión Borussia Dortmund el 5 de noviembre. Los aficionados pueden ver el partido en el canal TNT Sports Prime Video.

El descenso de Cherki

Fue toda una sorpresa ver a Cherki caer en el banquillo después de su llamativa actuación el domingo, cuando disputó 73 minutos contra el Bournemouth tras completar el partido completo contra el Swansea.

Cherki estaba en el mejor lugar de su carrera en el City hasta ahora, pero cualquier posibilidad de perder impulso fue anulada por su inteligente cameo.

El remate que le dio el nuevo gol se desvió levemente, pero la racha fue positiva y se ganó su fortuna. La decisión de enviarlo a la banca podría haberse tomado pensando en el Liverpool. De esta forma, bien podría superar a Florian Wirtz, valorado en 116 millones de libras.