Ruben Amorim quedó más presión esta semana para la colisión de la Premier League de Manchester United Crunch contra Sunderland el sábado por la tarde

Entrenador en jefe del Manchester United Ruben Amorim (Imagen: Getty Images)

Manchester United quiere quedarse con Ruben Amorim y el jugador de 40 años no va a huir de su papel como entrenador en jefe. La especulación ha aumentado con respecto al futuro de Amorim después de la derrota por 3-1 del fin de semana pasado en Brentford y el comienzo decepcionante del club de la temporada.

Los Rojos solo han ganado dos de sus siete juegos en todos los juegos y están disponibles 14º en la Premier League con solo siete puntos de un posible 18.

Había habido cierta esperanza de que United pudiera tener un rincón para haber hecho Chelsea a mediados de septiembre, pero los Rojos no pudieron apoyar un resultado positivo y, en cambio, perdieron contra Brentford.

En anticipación de la crisis de colisión del sábado contra Sunderland, se habla de que Amorim podría perder su trabajo si United es derrotado en Old Trafford. Aunque los Black Cats han hecho un comienzo impresionante de la vida en la Premier League, ganando tres y atrayendo dos de sus seis juegos, es uno que se centraría en United para ganar.

David Ornstein, hablado sobre NBC Sports, afirmó que no hay garantía de que United Amorim desestimaría si pierden ante Sunderland, siempre que el resultado no fuera demasiado grave. Existe la expectativa de que conservaría su trabajo, en cualquier caso por el momento, debido a las valiosas pruebas después del descanso internacional contra personas como Liverpool en Anfield.

Se ha agregado que United aún conserva la confianza en los portugueses, quien está decidido a darle la vuelta. Ambas partes saben que los resultados deben mejorar, pero el club y el equipo han vuelto al entrenador en jefe, mientras que las finanzas involucradas en la descarga de Amorim no serían un factor en la decisión.

Si se realiza un cambio, no se espera que Gareth Southgate se interprete en la búsqueda de United para un nuevo jefe. El hombre de 55 años no tiene trabajo desde que renunció en julio de 2024 en su papel de gerente de Inglaterra.

Amorim tiene un ejemplo del partido de su partido contra Sunderland en su conferencia de prensa antes del partido y ha admitido que espera un «partido realmente duro». Los Black Cats fueron los últimos ganadores de 1-0 en Nottingham Forest.

«Realmente es un partido difícil, lo están haciendo muy bien», dijo Amorim. «Y luego, cuando ves los juegos, se dibujan con un jugador menos en la final [moments] del juego que dibujan [get] Un punto, y luego ganan en el último juego contra Brentford, [to get] Tres puntos más.

«Creo que los detalles cambian mucho la tabla, por lo que tenemos que prestar atención a eso. Es un equipo que juega muy bien, es un sistema claro 4-3-3 con muchas rotaciones en el costado del campo.

«Están seguros y saben que estaremos bajo presión y que debemos poder jugar con él y estamos preparados para un partido difícil y difícil».

