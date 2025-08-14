La decisión de Manchester United puede tener un efecto de inicio de £ 15 millones

La falta de profundidad del hombre unido en el centro del campo significa que parece cada vez más poco probable que Casemiro se venda antes de la fecha límite de transferencia.

Es cada vez más probable que Casemiro (izquierda) se quede en el Manchester United este verano. (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images).

Con Toby Collyer en el punto de partida, el grupo del centro del campo del Manchester United está a punto de debilitarse aún más.

Se supone que Collyer, de 21 años, está muy cerca de completar un traslado a West Bromwich Albion. Marcará un primer préstamo que dice sobre su carrera superior, lo que significa que tiene la oportunidad de obtener minutos regulares en su haber.

Sin embargo, su producción que se acerca solo refuerza el argumento que United trae un mediocampista antes de que la ventana de transferencia se cierre el 1 de septiembre.

Con Mason Mount preferido como número 10 en el sistema 3-4-2-1 de Ruben Amorim, el grupo de centrocampistas centrales de United solo será cuatro jugadores. Eso no es suficiente para unirse durante toda una temporada.

En previsión del primer partido de la Premier League el domingo contra el Arsenal en Old Trafford, Bruno Fernandes es el único mediocampista que puede ser considerado un titular garantizado. Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte y Casemiro compiten para comenzar a su lado.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 43 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha cortado el precio de su paquete esencial de TV y Sky Sports antes de la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 192 y ofrece más de 1,400 juegos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo la próxima temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

El hecho de que no haya garantía que comience además de Fernandes, solo refuerza el argumento de que United traiga un nuevo centrocampista. Se supone que el as de Brighton Carlos Baleba está en la parte superior de la lista de deseos de United.

El centro del campo de United ha sido un problema a largo plazo que han estado tratando de resolver durante varios años. Casemiro fue excelente en su primera temporada en el club en 2022/23, por lo que era muy faltante el nous defensor y mordiéndolos, pero solo ofrecería una solución a corto plazo, y eso se demostró la siguiente temporada.

Se suponía que Ugarte, quien llegó de Paris Saint-Germain el verano pasado, era el sucesor del brasileño. Sin embargo, tiene problemas para meterse en cualquier tipo de ritmo y sus capacidades están en posesión.

Sin embargo, a la edad de 24 años, Ugarte todavía tiene tiempo para hacerse un nombre en United, y se espera que una primera pretemporada en el club sea útil para la campaña 2025/26. Casemiro, sin embargo, ha pasado su pico y tendrá 34 años en febrero.

Casemiro seguirá esperando que tenga un papel importante en el juego esta temporada. (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images).

Con menos de un año sobre su contrato, United debería haber tratado de vender al ex hombre del Real Madrid este verano. Deben asegurar £ 15 millones para su firma para evitar una pérdida bajo las reglas de ganancias y sostenibilidad (PSR).

United ha sido culpable de permitir que los jugadores caminen por sus contratos y dejar que vaya con demasiada frecuencia en los últimos años, lo que significa que tienen que esforzarse por evitar una repetición de ese escenario este verano.

Con Collyer que viene prestado y todavía no es una señal de un nuevo mediocampista que está siendo traído, United parece cada vez más poco probable que venda Casemiro, lo que significa que están listos para perder las lesiones inyectadas.

United tiene la oportunidad de extender el contrato de Casemiro por un año adicional y de haberlo gastado hasta 2027, pero eso se siente algo improbable. Lo más probable es que deje el club en una transferencia gratuita el próximo verano.

Sin el fútbol europeo sobre la mesa esta temporada, es poco probable que Casemiro juegue con tanta regularidad, especialmente como titular, como lo ha hecho con el área europea de fútbol del calendario.

Reservó sus mejores versiones para la Europa League la temporada pasada y luchó para realizar un seguimiento del ritmo de la pieza en la Premier League. Sin embargo, la falta de profundidad del centro del campo significa que es demasiado arriesgado dejarlo ir ahora.