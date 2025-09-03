La decisión de Man United ‘tomó’ después de la multa de Grimsby, la declaración de EFL y la pregunta de rehacer

Manchester United fue derrotado de la Copa Carabao la semana pasada después de una derrota de 12-11 penaltis a la Liga Dos Grimsby Town

Bryan Mbeumo responde después de perder la penalización donde el Manchester United perdió ante Grimsby Town en la Copa Carabao (Imagen: Shaun Botterill/Getty Images)

Se supone que el Manchester United no está interesado en la búsqueda de un castigo adicional contra la ciudad de Grimsby de la Liga Dos después de haber sido multados por colocar a un jugador no intencionado en la derrota de la segunda ronda de la Copa Carabao la semana pasada.

Las preguntas sobre la potencial repetición del accesorio se hicieron cuando se informó el martes que el reemplazo de Grimsby, Clarke Oduor, había perdido la fecha límite para registrarse un minuto antes del juego. El centrocampista llegó a préstamo el 26 de agosto desde Bradford City, el día antes de la competencia.

Grimsby lo registró a las 12.01, lo que significaba que no debería haber sido elegible para enfrentar el lado de Ruben Amorim. Sin embargo, fue llamado en el sofá, subió en la segunda mitad y se perdió una penalización en el tiroteo.

Se entiende que los Marineros han informado la violación ellos mismos y la EFL anunció que recibirían una multa de £ 20,000 por el incidente. En una declaración, el EFL explicó: «Después de una extensa evaluación de todas las pruebas y la consideración de decisiones anteriores con respecto a los delitos en la Copa de la Liga, el Consejo determinó que la cuestión de una multa siguió al precedente».

Anteriormente, los equipos en la Copa FA se han comenzado a tirar a los jugadores no intencionados. El club de no liga del Gran Manchester Droylsen fue arrojado del torneo en 2008, permitiendo que Chesterfield mejorara, mientras que en 2023 en 2023, Barnsley, el mismo destino sufrió para que Horsham pudiera progresar.

Las reglas con respecto al campo de los jugadores no intencionados difieren entre la Copa FA y la Copa Carabao. Según el periodista deportivo de la BBC, Simon Stone, United no quiere presionar a la EFL para revertir su decisión y el resultado de la semana pasada sigue siendo aún.

Como tal, será Grimsby el que grabará a los luchadores del campeonato a finales de este mes a finales de este mes. En lo que respecta a United, se centrarán en la Premier League para el cercano con la Copa FA que comienza para ellos en la tercera ronda en enero.

