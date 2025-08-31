La decisión de Emi Martínez confirmada en medio de Man United Transfirs reclamos

Last Manchester United Transfer News como Aston Villa confirma una decisión sobre EMI Martínez para su colisión de la Premier League contra Crystal Palace el domingo por la noche

Emi Martínez se ha asociado con un traslado al Manchester United (Imagen: Adam Davy/PA -Wire)

Emiliano Martínez se quedó fuera del equipo de Aston Villa esta noche para pararse frente al Palacio de Cristal frente al Palacio de Cristal, en medio de rumores sobre una posible transferencia al Manchester United. El jugador de 32 años se asoció con un traslado a Old Trafford antes de la fecha límite el lunes a las 7 p.m., mientras que los Rojos buscan un nuevo portero.

Apareció el sábado que United consideró un shock tardío para Martínez después de que Altay Bayindir cometió un nuevo error durante su victoria por 3-2 contra Burnley. Según los informes, el Internacional Argentina, que ha recibido varias ofertas, está esperando un cambio a los Rojos.

Se dice que Martínez acordó las condiciones personales para un cambio a United y le gustaría superar un acuerdo para el final de la ventana de transferencia. Se cree que los Rojos están en conversaciones activas con Villa para Martínez.

Con el ex guardián del Arsenal que quiere salir de Villa Park y se convierte en miembro de los Rojos, UNAI Emery ha tomado la decisión de dejar que Martínez abandone el equipo para llevar el palacio en el inicio de las 19:00.

A pesar del comienzo de la derrota del fin de semana pasado en Brentford, Martínez no actuará contra Palace con Marco Bizot seleccionado como portero de Villa. Bizot Drew 1 Club Brest en una transferencia gratuita en el verano en el Ligue 1 Club y mantuvo una hoja limpia contra Newcastle United a principios de este mes, cuando Martínez fue suspendido.

Mientras que United está negociando con Villa para Martínez, los Rojos también están progresando en un acuerdo para Senne Lammens. El jugador de 23 años ha sido omitido de los sucesivos escuadrones de Royal Amwerp y las discusiones con United Contination. Lammens no ha acordado ninguna condición personal, pero se espera que se pueda lograr un avance.

Amorim ha visto a Bayindir cometer errores contra el Arsenal y Burnley en la Premier League. Andre Onana fue retirado del mercado contra Grimsby y cometió un error por su segundo gol.

Hablando después de la victoria 3-2 contra Burnley, Amorim defendió a sus guardianes e insistió en que es difícil ser un portero en este actual equipo de United. «Chicos, son personas», dijo Amorim.

«Manchester United, todo está en uso. Todos hablan sobre el portero. Y se puede ver, puedo convertir al portero en las situaciones que tienen lugar.

«Estamos en ese momento. Creo que es difícil ser un portero del Manchester United en este momento. Pero si miras el primer gol, podemos defenderlo mejor. Tenemos un objetivo bastante similar contra Fulham, porque no hacemos la rotación completa del equipo cuando la pelota está en el otro lado.

«Todas estas pequeñas cosas no tienen nada que ver con el guardián. Así que los jugadores luchan un poco con todas las cosas en el club. Eso es normal. Así que no son solo los guardianes. Creo que todos deberían mejorar».

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, que incluyen Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.