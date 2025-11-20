La decisión de debut de Paul Pogba se tomó a pesar del decepcionante comentario del técnico del Mónaco

El excentrocampista del Manchester United no ha jugado con el primer equipo en más de dos años y se unió al Mónaco este verano.

Paul Pogba podría debutar con el Mónaco este fin de semana. (Imagen: Ed Sykes/Getty Images)

El excentrocampista del Manchester United Paul Pogba podría regresar a la acción este fin de semana. El francés lleva más de dos años sin disputar un partido oficial. Se unió al Mónaco de la Ligue 1 en el verano después de ser agente libre durante siete meses y medio.

Pogba dejó la Juventus a mediados de noviembre tras llegar a un acuerdo mutuo con el club. El hombre de 32 años fue suspendido por dar positivo por drogas prohibidas, pena que se redujo de cuatro años a 18 meses en apelación. Se le ha permitido volver a jugar desde marzo de este año.

Sin embargo, dado que lleva tiempo recuperar su plena forma, Pogba aún no ha jugado con el Mónaco esta temporada. Originalmente estaba previsto que regresara después del parón internacional de octubre. Sin embargo, eso fue pospuesto debido a una lesión menor.

A nueva fecha para el partido contra el Paris FC Luego se fijó a principios de mes. Pero ese plan se vio interrumpido nuevamente. cuando el centrocampista sufrió una lesión en el tobillo durante un entrenamiento .

Paul Pogba durante su etapa en el Manchester United. (Imagen: Nathan Stirk/Getty Images)

el equipo informan que el Mónaco planea incluir a Pogba en su equipo para el partido de la Ligue 1 del sábado por la noche contra el Rennes. En caso de saltar al campo, será el primer partido del jugador desde el 3 de septiembre de 2023, cuando la Juventus derrotó al Empoli por 2-0.

Hablando de la lesión de tobillo que le mantuvo fuera del partido contra el Paris FC, el técnico del Mónaco, Sebastien Pocognoli, dijo: “Estamos esperando confirmación de la gravedad de la lesión.

«La idea es que pueda estar disponible después del parón internacional; ese es el plan que seguimos. Estamos todos decepcionados».

El Mónaco ocupa el sexto lugar en la Ligue 1, después de haber ganado veinte puntos en sus primeros doce partidos. Después del partido a domicilio contra el Rennes, el equipo viajará a Chipre el miércoles por la noche para enfrentarse al Pafos en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Ambos equipos tienen cinco puntos en los primeros cuatro partidos del torneo y ocupan los puestos 19 y 20 de la liga. La última aparición de Pogba en la Liga de Campeones fue con el United en octavos de final contra el Atlético de Madrid en marzo de 2023.

El centrocampista vivió dos etapas diferentes en el United. Pasó por las categorías inferiores entre 2009 y 2012, antes de pasar a la Juventus.

Luego regresó a Old Trafford en 2016 por una tarifa de £89 millones. Jugó 233 partidos con el club, marcó 39 goles y brindó 51 asistencias.

En 2022, completó su regreso a la Juventus de forma gratuita. Durante su paso por el United formó parte de la plantilla que ganó la Copa de la Liga en 2010 y 2017 y la Europa League en la 2016/17.