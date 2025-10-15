La decisión de Bruno Fernandes ya no puede ser ignorada por el Manchester United

El Manchester United viaja a Liverpool el domingo y siguen surgiendo preguntas sobre Bruno Fernandes y su papel en el once inicial. Rubén Amorim no puede permitirse el lujo de cometer un error en Anfield

Bruno Fernandes lleva ya bastante tiempo cargando al Manchester United a sus espaldas. Más de lo que quiere recordar.

Ha pasado casi un año desde que Rubén Amorim lanzó en Old Trafford como sustituto de Erik ten Hag. Y desde la llegada de su compatriota, nadie ha destacado más que el capitán del United. Nadie ha hecho más para impulsar al club durante los 12 meses más sombríos de la era de la Premier League.

El United se dirige a Anfield el domingo con Fernandes acusado de «fatiga física» después de que Portugal no pudiera vencer a Hungría el martes por la noche. La prensa portuguesa no quedó impresionada por Fernandes, que vio una tarjeta amarilla, fue suspendido y expulsado antes del empate tardío de Hungría.

Irónicamente, ese empate tardío vino de alguien a quien enfrentará el domingo: Dominik Szoboszlai.

Los dos podrían estar en combate directo. Pero tal vez no. Ambos observan a sus respectivos entrenadores moverlos por el campo. Pero mientras Szoboszlai se siente cómodo con las responsabilidades que Arne Slot le pide, ya sea como número 8, número 10 o incluso como lateral derecho, Fernandes no se siente cómodo con su papel en este momento.

En la formación 3-4-3 de Amorim, Fernandes fue muy defraudado cuando se le pidió que jugara en una posición más profunda en el mediocampo. No es necesario ser un genio para darse cuenta de que no aprovecha sus puntos fuertes. Si el mundo puede ver eso, ¿por qué Amorim no puede hacerlo también?

Si el United juega contra un equipo supuestamente más débil y domina (lo que no sucede muy a menudo, seamos honestos), entonces Fernandes no estaría en problemas. Pero eso no les ayuda a mantenerse a salvo.

En Anfield este fin de semana, donde Fernandes jugó como parte de los tres delanteros en el empate 2-2 de la temporada pasada, bien podría comenzar como parte del segundo mediocampista. Hacerlo sería como enviar un cordero al matadero.

El futuro de Bruno Fernandes debe estar en ataque más que en defensa (Imagen: Catherine Ivill – AMA/Getty Images)

El United se dirige a Merseyside en busca de acumular tres puntos e impulso después del parón internacional. Quizás se lleven uno. Sea lo que sea, nada de eso sucederá si Fernandes está por encima de su defensa y no intenta marcar la diferencia en ataque.

Debería liderar el ataque en Anfield, con Bryan Mbeumo y el en forma Mason Mount aprovechando sus puntos fuertes.

Si no lo hacen, sufrirán las consecuencias.

Amorim todavía está intentando que Fernandes entre en su sistema”. Tiene que parar, de lo contrario es posible una paliza en Anfield.

