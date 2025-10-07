El nuevo Manchester United News and Transfer Opinion como el valor Skyrockets de Benjamin Sesko después de unas pocas semanas impresionantes antes del club

En las últimas semanas, Benjamin Sesko ha impresionado al Manchester United, quien anotó en juegos consecutivos.

Manchester United pasó grandes áreas del campo este verano en un intento por revisar el ataque de Benjamin Sesko la sorprendente firma.

El jugador de 22 años llegó a Old Trafford de RB Leipzig por compensación en la región de £ 66.3 millones, aumentó a £ 74 millones como complementos, por lo que la competencia de Newcastle United fue aplicada por su firma.

A pesar de su lento comienzo en United, Amorim comienza a ver lo que Sesko puede traer a la mesa en el camino al descanso internacional con un gol en cada una de sus últimas dos salidas de la Premier League.

Anotó en la derrota 3-1 contra Brentford y tomó el segundo en la victoria por 2-0 de United sobre Sunderland el fin de semana pasado.

United ha tenido problemas para encontrar el fondo de la red en las últimas temporadas, con Rasmus Hojlund, Joshua Zirkzee y Marcus Rashford, quienes están luchando por encontrar el fondo de la red.

Dos de esos tres jugadores dejarían el club este verano, con Sesko, quien era el hombre que encontraba el fondo de la red.

A partir del 6 de octubre, el obervatorio de fútbol de CIES apreciará al internacional esloveno en la región de € 109 millones € 119 millones (£ 94.6 millones- £ 103.33 millones)

El delantero ahora es cómodamente el jugador más valioso del club, que ha llegado de RB Leipzig, con ese valor real considerablemente más alto de lo que el club le pagó a principios de este verano.

Si regresa hasta el 19 de junio, a principios de este año, se consideró un premio justo para el atacante en la región de € 90 millones: 117 millones de euros (£ 78.1 millones- £ 101.9 millones).

Ambas calificaciones de precios anteriores son considerablemente más altas de lo que INEOS y United han pagado por él, pero el aumento en el valor final inferior de £ 78.1 millones a £ 94.6 millones sugiere que su valor solo aumentará si continúa encontrando el fondo de la red.

Antes del descanso, Sesko dejó en claro que más vendría de él.

«No, todavía no», respondió a Mutv cuando se le preguntó si comenzamos a ver lo mejor de él en United.

«Hay cargas [still] Para estar seguro. Todavía me acostumbro, para leer a los jugadores, para hacer aún más contacto con ellos.

«Creo que puedo ser aún mejor e intentaré mostrarlo».

