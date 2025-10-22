La decisión contractual del Man City que dividió la opinión está empezando a tener sentido

El Manchester City derrotó 2-0 al Villarreal en la Liga de Campeones y el extremo brasileño Savinho fue clave en el éxito.

Savinho realizó una de sus mejores actuaciones del City en la victoria ante el Villarreal

De los muchos contratos nuevos entregados al Manchester City en los últimos meses, el otorgado a Savinho fue el más intrigante y el que generó más discusión.

El brasileño pasó sólo una temporada en Etihad antes de que le concedieran un contrato a falta de cuatro años, ampliado a seis años, incluido un importante aumento salarial.

La temporada de debut del jugador de 21 años había sido prometedora, pero había coqueteado con la posibilidad de marcharse en el verano cuando agitó las pestañas ante el Tottenham, que estaba muy interesado en ficharlo.

Savinho se perdió el inicio de la temporada con una lesión misteriosa a medida que la saga de transferencias se prolongaba y su actividad en las redes sociales no siempre fue del agrado de los fanáticos, aunque podría ser que los detectives aficionados estuvieran leyendo demasiado en un maletín que acechaba en el fondo de una foto de una mesa de billar.

Definitivamente ha limpiado desde entonces. Se podría decir que jugó perfectamente en el mercado y obtuvo ese nuevo contrato y dinero extra como resultado del deseo de los Spurs de ficharlo. Pero con el contrato y el salario viene la expectativa de desempeño.

Sus actuaciones la temporada pasada provocaron mucho debate y su primera apertura ciertamente dividió la opinión. Finalmente marcó en Huddersfield en la Copa Carabao, pero hasta su gol en el minuto 74 había frustrado a la afición con otra noche sin resultado final.

Pep Guardiola, sin embargo, parece enamorado. Ningún jugador ha tenido más minutos en el Mundial de Clubes y el jugador de 21 años ha sido titular en cinco de los últimos seis partidos.

Quizás él también lleve su juego al siguiente nivel. Ha comenzado a desempeñarse de manera más consistente y después de asistir a Erling Haaland para el segundo gol del City contra el Everton el sábado, estuvo excelente en El Madrigal cuando los Blues superaron al Villarreal en la Liga de Campeones.

Savinho era tan peligroso que el lateral izquierdo local Alfonso Pedraza vio la tarjeta amarilla en el minuto 11 y se quedó enganchado en el descanso tras ver caer ambos goles por su flanco. Savinho realizó un pase perfectamente ponderado a Rico Lewis para ayudar a preparar el primero, luego envió un centro a la cabeza de Bernardo Silva para el segundo.

Combinó bien con Lewis toda la noche y fue un placer ver la inteligencia de la jugada contra el City por la derecha. Fueron directos cuando fue necesario, pero también mostraron paciencia, esperando la oportunidad adecuada para inyectar velocidad a una jugada.

Sergi Cardona sustituyó a Pedraza, pero lo hizo ligeramente mejor. Savinho se le escapó varias veces en los primeros compases de la segunda parte, poniéndole en desventaja y haciéndole dudar de sí mismo a partir de ese momento.

Hubo un breve período la temporada pasada en el que Savinho amenazó con cumplir con regularidad. Marcó y asistió contra el Leicester City a finales de 2024 y creó dos goles contra el West Ham a principios de 2025, pero después de eso el ambiente desapareció rápidamente.

En total, su primera temporada en Etihad se saldó con tres goles y trece asistencias. Eso no es terrible, especialmente en un equipo que a menudo ha tenido problemas, pero se esperaba más, y ahora está empezando a llegar más.

Savinho lució bien en Estados Unidos este verano y durante ese torneo Guardiola lo respaldó para finalmente alcanzar ese potencial en el último tercio.

«Es un jugador con un potencial increíble», afirmó. ‘No debemos olvidar que es muy joven.

«Necesita hacer que el último tercio sea más decisivo en aspectos como el gol que marcó en el último partido. Necesita hacerlo más. El último gol es cada vez más complicado y difícil de marcar que los anteriores: uno contra uno, el ‘portero’, que tal vez echó de menos la temporada pasada».

“En el momento en que dé este paso, que será natural porque tiene una calidad individual increíble, en cuanto a su compromiso de decir: quiero hacerlo, quiero ser decisivo, quiero marcar goles y dar más asistencias, se convertirá en un jugador extraordinario.

«Puede jugar en ambos lados, derecha e izquierda. Es muy rápido. Entiende tácticamente los movimientos que tiene que hacer, por eso puede jugar para nosotros».

Esto encabeza la lista de las mejores actuaciones de Savinho con la camiseta del City y le da una plataforma sobre la que puede construir para demostrar que es digno de la confianza que Guardiola ha demostrado en él.