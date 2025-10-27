La debilidad del Manchester City queda expuesta mientras la realidad de Erling Haaland muerde

El Manchester City fue derrotado por 1-0 por el Aston Villa en la Premier League y tuvo una actuación ofensiva plana mientras Erling Haaland estaba tranquilo.

La defensa del Aston Villa mantuvo la calma a Erling Haaland

Si hay un escenario apocalíptico para este Manchester City, tendrá que ser sin Erling Haaland. Por eso, cuando el delantero chocó contra un poste en Villa Park y quedó tendido, teníamos el corazón en la boca.

El poste probablemente también sintió la fuerza del impacto, y un objeto inamovible es lo único que puede detener a Haaland en estos días. Para colmo, sufrió la lesión mientras marcaba, tras lo cual se izó la bandera de fuera de juego.

Haaland parecía un poco incómodo mientras intentaba recuperar el aliento, pero logró seguir jugando a pesar de que ya había pasado la mejor oportunidad de salvar un punto y extender una racha de nueve partidos invicto.

En realidad, el City no merecía nada de este partido. Después de quedarse atrás en el primer cuarto, amenazaron solo esporádicamente y adolecieron de falta de creatividad y falta de identidad ofensiva, además de intentar hacer llegar el balón a Haaland.

Había marcado ocho de los últimos nueve goles del City antes de este partido, y Bernardo Silva rompió la marca con el segundo en Villarreal a mitad de semana.

Después de anotar, el capitán del club dijo que no le importaba si Haaland anotaba todos los goles de los Blues esta temporada, siempre y cuando ganaran partidos. El problema es que la asombrosa racha del noruego no podía durar para siempre.

En Villa Park, Haaland estuvo mejor en su propia área que en la del rival. Ganó dos grandes cabezazos defensivos en las esquinas y también despejó un tiro largo con la cabeza. Por otro lado, a su equipo le costó meterlo en el partido.

Parecía sólo una cuestión de tiempo antes de que tuviera una gran oportunidad en los primeros diez minutos, con los mediocampistas del City encontrando espacio para avanzar, pero los pases estaban fuera de lugar o las carreras estaban en el momento equivocado. Poco después de que Matty Cash anotara, Haaland tuvo su oportunidad. Bernardo Silva encontró su punto esta vez, pero cuando abrió su cuerpo para rematar, Emiliano Martínez leyó sus intenciones y realizó una cómoda parada.

Ese disparo llegó en el minuto 22 y fue el primero del partido de Haaland, pero después apenas logró anotar. Pasaron 49 minutos antes de que tuviera otra oportunidad cuando cabeceó un centro de Phil Foden a Martínez. Ese fue sólo el tercer toque de Haaland en el área de Villa, a pesar de que estaba persiguiendo el juego.

Para ser justos, hicieron un excelente trabajo al encadenar a Haaland una vez que se adaptaron al juego. Ezri Konsa y Pau Torres le doblaban de vez en cuando y nunca se dejaban atrapar lo suficientemente alto como para que el delantero se pusiera detrás. Cuando los centrocampistas del City encontraron espacios para correr, Haaland corrió pero tuvo dificultades para despejar sus marcadores.

Ha quedado bastante claro que el City confía en Haaland. Si bien hay peores cualidades, no se puede contar con que él anotará todas las semanas, incluso si lo hubiera hecho durante 12 partidos consecutivos. Esto también significa que la clave para detener a los Blues está bastante clara. Mantenga a Haaland callado y eso podría ser suficiente.

Fue suficiente para Villa y dejará al City con una serie de preguntas. Durante la notable carrera de Haaland, fue fácil reírse de la idea de que dependían demasiado de él, pero cuando esto fue un recordatorio de que esta buena racha no duraría para siempre, y cuando Haaland se enfrió, nadie más pudo dar un paso al frente.

