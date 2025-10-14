La cronología de Rubén Amorim se arruinó cuando los comentarios «ridículos» del Man United fueron destrozados

Ruben Amorim cuenta con el respaldo del propietario minoritario del Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, pero un exjugador le ha dicho al entrenador portugués que no se sienta demasiado cómodo.

Ruben Amorim ha sido advertido de que su trabajo en el Man United no es tan seguro como afirma Sir Jim Ratcliffe. (Imagen: Getty Images)

Ruben Amorim ha sido advertido de que la afirmación de Sir Jim Ratcliffe de que tiene tres años para demostrar su valía en el Manchester United es «ridícula».

El técnico portugués se acerca al primer aniversario de su mandato en Old Trafford, pero aún no ha logrado los resultados deseados. El United terminó en el puesto 15 de la Premier League la temporada pasada y, a pesar de gastar más de £200 millones en nuevos talentos durante la ventana de transferencias de verano, ha sufrido derrotas en tres de sus primeros siete partidos esta temporada.

Informes recientes sugerían que Amorim estaba a punto de ser despedido si los Diablos Rojos no hubieran ganado al Sunderland antes del parón internacional. Sin embargo, esa especulación fue anulada por el copropietario del United, Ratcliffe, quien dijo que Amorim necesitaría tres años para demostrar que es un «gran entrenador».

Esos comentarios del propietario del Ineos, realizados durante una entrevista en el podcast The Business del Times, ahora han sido destrozados por el ex portero del United, Ben Foster. Contrariamente a las declaraciones de Ratcliffe, el ex portero de Inglaterra y Wrexham cree que sólo será necesario un breve periodo de malas actuaciones para que Amorim deje el equipo esta temporada.

Hablando en su podcast Fozcast, Foster dijo: «Nadie tiene tres años, es ridículo». Nunca puedes decir eso. Si Man United pierde cinco de sus próximos seis partidos, será despedido. Es así de simple.

«Así es como funciona el fútbol hoy en día y no me importa quién seas. El Arsenal podría ser el mismo, o incluso el Liverpool podría ser el mismo. Si pierdes cinco o seis de siete u ocho, te cortarán en pedazos».

Se dice que Sir Jim Ratcliffe y Ruben Amorim tienen una buena relación de trabajo a pesar del difícil comienzo de temporada del Manchester United. (Imagen: Getty Images)

Cuando se le preguntó si a Amorim se le daría tiempo para triunfar, Ratcliffe dijo: «Sí. Ahí es donde estaría yo. Tres años. Porque el fútbol no ocurre de la noche a la mañana. Son tres años. Mire también [Mikel] Arteta en el Arsenal. Los primeros años lo pasó mal.

«Tenemos que ser pacientes. Tenemos un plan a largo plazo. No es un interruptor de luz. No se puede dirigir un club como el Manchester United basándose en reacciones instintivas ante un periodista que sale todas las semanas».

A pesar del apoyo de Ratcliffe, Amorim sólo ha conseguido sumar 37 puntos de 102 posibles en la Premier League durante su mandato. La vergonzosa derrota del United ante Grimsby Town en la Copa Carabao en agosto no ayudó mucho a su causa.

Informes recientes sugieren que los dirigentes del club han mantenido conversaciones con miembros clave del equipo para evaluar la situación actual. Se entiende que el director ejecutivo de United, Omar Berrada, y el director técnico, Jason Wilcox, han liderado las conversaciones.

El capitán Bruno Fernandes se encuentra entre las figuras destacadas cuya opinión, según los informes, se ha solicitado. Si bien se sugiere que las conversaciones fueron informales, la supuesta medida se considera una señal de que no todo está bien en United.

Oliver Glasner, Eddie Howe, Gareth Southgate y Diego Simeone han sido promocionados como posibles sucesores para el puesto del United en caso de que esté disponible. Sin embargo, los indicios actuales del club hacen pensar que la posición de Amorim es segura, al menos por ahora.

