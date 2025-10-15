La convocatoria del Man United de Sir Jim Ratcliffe llevó a Sir Alex Ferguson a mostrar sus verdaderos colores

Sir Alex Ferguson fue despojado de su rol de embajador en el Manchester United hace un año como parte de las controvertidas medidas de reducción de costos de Sir Jim Ratcliffe en Old Trafford.

El papel de Sir Alex Ferguson fue despedido por Sir Jim Ratcliffe hace un año. (Imagen: PA)

La reacción de Sir Alex Ferguson al finalizar su función de embajador en el Manchester United el año pasado lo dijo todo sobre su carácter.

La decisión, que formaba parte de las medidas de reducción de costes del copropietario Sir Jim Ratcliffe, fue ampliamente criticada. El jefe de Ineos, Ratcliffe, habló la semana pasada sobre su mandato de dos años en Old Trafford después de adquirir una participación de casi el 30 por ciento en el club de la familia Glazer en 2023.

Habló de los recortes financieros que marcaron su reinado inicial y llevaron al final del papel del legendario entrenador Ferguson. Después de dejar su etapa cargada de trofeos como entrenador del United en 2013, Ferguson firmó un contrato multimillonario por un año como embajador del club.

Ratcliffe optó por rescindir este acuerdo, lo que provocó indignación entre los ex jugadores del United, pero la respuesta de Ferguson fue bastante reveladora. Los conocedores del club dijeron hace un año que la decisión de despedirlo fue parte de recortes presupuestarios que provocaron que alrededor de 250 empleados perdieran sus empleos.

Sin embargo, se informó que el propio Ferguson estaba siguiendo de cerca la noticia y no albergaba ningún rencor hacia Ratcliffe por la decisión, demostrando su clase. Se destacó que siempre será bienvenido en el club donde ganó trece títulos de la Premier League.

También se reveló que esta decisión fue comunicada personalmente a Ferguson durante una reunión con la junta directiva del United. Aceptó su dimisión sin desgana alguna.

El papel de Ferguson terminó en 2024 (Imagen: Getty)

Aunque él mismo no se opuso a que se le diera por terminado su puesto, algunos de sus ex jugadores expresaron su descontento. Dwight Yorke le dijo al Mirror: «Me sorprendió tanto como todos los demás.

«Estamos viviendo un cambio en el club de fútbol de arriba a abajo. En este momento todo el mundo está mirando por encima del hombro. Realmente no es una forma adecuada de tratar a alguien que ha hecho tanto por el club de fútbol, ​​su contribución no tiene precedentes. Han tenido tanto éxito durante tanto tiempo que los únicos que saben lo que está pasando son los que acaban de llegar».

«No estoy seguro de que todos estén de acuerdo con los cambios, pero esto sorprenderá a algunos. Si pueden hacerle eso a alguien como Sir Alex Ferguson, entonces creo que todos están caminando sobre la cuerda floja».

Yorke no fue el único en criticar a la jerarquía del club por su decisión de recortar costes. Los fanáticos estaban indignados por la medida, al igual que la leyenda del United Eric Cantona.

Yorke condenó a Ratcliffe por la decisión (Imagen: Manchester United FC)

«Sir Alex Ferguson debería poder hacer lo que quiera en el club hasta el día de su muerte», publicó Cantona en Instagram. «Qué falta de respeto. Es completamente indignante. ¡Sir Alex Ferguson será mi jefe para siempre! ¡Y los voy a tirar a todos en una gran bolsa de mierda!».

El ex defensa del United Rio Ferdinand también intervino y publicó en

Hablando en el podcast The Business, Ratcliffe reflexionó sobre su mandato en Manchester y reiteró su decisión de reducir costos a pesar de la aparente reacción. Afirmó: “Los costos eran demasiado altos.

«Hay gente fantástica en el Manchester United, pero también había cierta mediocridad y estaba inflado. Recibí muchas críticas por los almuerzos gratis, pero nadie me ha dado nunca un almuerzo gratis».

