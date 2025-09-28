La conversación de Ruben Amorim con Manchester United -Pair insinuó un gran problema

Man Utd perdió 3-1 ante Brentford en la Premier League el sábado y aquí están los puntos de conversación y los momentos que podrías haber perdido.

Ruben Amorim responde a Brentford. (Imagen: 2025 Catherine IV – AMA)

Manchester United perdió 3-1 contra Brentford en la Premier League el sábado por la tarde.

Brentford hizo un excelente comienzo del juego y tomó una ventaja de dos goles dentro de los 20 minutos después de un aparato óptico de Igor Thiago y le dio a United una montaña para escalar en el estadio de la comunidad GTech.

Benjamin Sesko anotó su primer gol para que el club fuera a la mitad de la escasez antes del intervalo. United tuvo una oportunidad de oro de trazar el nivel cuando Bryan Mbeumo ganó una penalización con 15 minutos restantes, pero el bajo esfuerzo de Bruno Fernandes fue salvado por el guardián de Brentford, Cooimhin Kelleher.

Brentford cerró la victoria con un gol de tiempo de lesión de Mathias Jensen.

Aquí están los puntos de conversación y los momentos que podrías haber perdido:

El sistema es un problema

Brentford abrió el puntaje con demasiada facilidad y lanzó una larga pelota delantera después de sofocar un ataque de United. Harry Maguire fue aislado y Thiago golpeó el balón más allá de Altay Bayindir.

Era preocupante que Brentford pudiera evitar a todo el equipo del United con una pelota larga simple. Hubo casos en que el equipo parecía inconsistente antes de ese avance, con una gran brecha entre la línea de fondo y el ataque, por lo que el camino del objetivo de Brentford no fue sorprendente.

Ruben Amorim finalmente tuvo la oportunidad de abordar el problema cuando Sesko redujo a la mitad la escasez, para poder llevar a Maguire y Luke Shaw a la línea de toque para recibir instrucciones tácticas.

El entrenador en jefe de United no tiene que abordar el espacio entre la línea de fondo, el centro del campo y el ataque en esta fase de su mandato. Esa debería ser una segunda naturaleza para sus jugadores.

El problema es parte de la conversación actual sobre el sistema de Amorim y el debate sobre si tendrá éxito en Old Trafford con su enfoque. Todavía tiene que ganar partidos de competencia consecutivos.

El canto de los fanáticos de United

El ritmo cayó después de que el juego se reanudó para la segunda mitad y hubo una preocupante falta de urgencia de United, que corrió hacia atrás debido a un gol y se supone que debía encontrar un camino de regreso al juego.

«Ataques, ataques, ataques», abogó por el apoyo del camino. Todo se veía mucho en los peatones, a pesar del hecho de que Amorim intentó colgar a sus jugadores desde el costo.

Había esperanza de que United se construyera en su victoria en el Chelsea, pero es otro amanecer falso.

La recepción de Mainoo

Hubo un fuerte vítores cuando Kobbie Mainoo fue presentado al juego en el minuto 66. Muchos se preguntaron si Mainoo obtendría su primer inicio de la temporada de la Premier League contra Brentford, pero Manuel Ugarte fue seleccionado para comenzar junto a Fernandes en su lugar.

Ugarte estaba malgastando y perdido con demasiada frecuencia. El jugador de 24 años no tiene buena temporada y la reacción a la introducción de Mainoo insinuó que los fanáticos del United creen que debería estar involucrado con más frecuencia.

No pasó mucho tiempo antes de que Mainoo ofreciera lo que Ugarte no hizo. El joven escapó de una habitación apretada con la pelota a sus pies y se rompió un poco más tarde en un impresionante ataque de Brentford.

El manejo de Amorim de Mainoo ha sido dudoso esta temporada.

Cunha mostró su frustración

No pasó mucho tiempo antes de que Cunha se sintiera frustrada sobre cómo se desarrolló el juego. Trató de alentar a sus compañeros de equipo mientras se preparaban para el reinicio después del primer partido de Thiago y se animaron con Sesko cuando eligió el pase equivocado, quien cambió un paso adelante.

Cunha tenía más palabras con Sesko cuando la pelota salió del juego para un lanzamiento. El brasileño no tiene miedo de separar las órdenes de sus compañeros de equipo y Amorim ha elogiado esa parte de su personaje.

Sin embargo, funciona en ambos lados, y Cunha puede tomar decisiones equivocadas en la pelota en sí, al igual que cuando eligió disparar desde el borde de la caja en lugar de mover Fernandes.

Cunha, Sesko y Mbeumo comenzaron juntos contra Brentford por primera vez y hubo problemas iniciales.

Reunión Mbeumo

Por primera vez desde que firmó United por £ 65 millones, Mbeumo regresó al estadio de la comunidad GTech en el verano. El atacante pasó seis años exitosos con Brentford y se fue por buenas condiciones.

Antes de que comenzaran los calentamientos, Mbeumo habló con sus ex compañeros de equipo en el campo y parecía estar de buen humor. Compartió un abrazo con un puñado de sus antiguos colegas, y los partidarios de Brentford le dieron a Mbeumo un fuerte vítores cuando la emisora ​​del escenario leyó su nombre.

Mbeumo anotó en el 4-0 de United de Brentford en agosto de 2022 cuando Erik Ten Hag estaba a cargo, y los recuerdos de ese juego volvieron mientras las abejas tomaron una ventaja de 2-0 en 20 minutos.

El internacional de Camerún jugó una cruz brillante en la caja en la segunda mitad, pero no había nadie para ponerse en contacto con ella. Mbeumo no tuvo ese problema durante su período con Brentford.

«Bryan, ¿cuál es el puntaje?» Cantó a los fanáticos de Brentford al final del juego.