La condición de Michael Carrick para un trabajo permanente en el Man United en medio de la dura verdad de Rubén Amorim

EXCLUSIVO: El Manchester United está invicto en seis partidos con Michael Carrick y Gus Poyet ha dado su veredicto sobre el tema de la gestión en Old Trafford

Gus Poyet dio su veredicto sobre la situación directiva del Manchester United (Imagen: Getty Images)

El ex entrenador de la Premier League, Gus Poyet, cree que es demasiado pronto para juzgar las cualidades de Michael Carrick como entrenador del Manchester United.

El excentrocampista del United ha tenido un comienzo sensacional en Old Trafford. Carrick fue designado temporalmente sucesor de Rubén Amorim hasta el final de la temporada. Se hizo cargo del equipo por segunda vez y hasta ahora los ha puesto al mando de la Liga de Campeones.

El esfuerzo de Benjamin Sesko en la segunda mitad ayudó al United a vencer al Everton en su primera visita al estadio Hill Dickinson de los Toffees y extendió su racha a seis partidos sin derrota.

Ha habido pedidos para que Carrick sea nombrado entrenador permanente, mientras que algunos exjugadores del United han argumentado que el club debería ir en una dirección diferente.

Sin embargo, Poyet cree que el club debería tomarse su tiempo con el nombramiento y esperar hasta final de temporada antes de emitir un juicio.

Exclusivamente hablado en contra las noticias de la noche de Manchester A través del sitio de apuestas de la Premier League BetWright, dijo: “Creo que debería terminar bien, creo que es temprano, conoce el club, tiene experiencia en su trabajo anterior, lo ha hecho muy bien.

«Él sabe lo que es correcto para el club. A largo plazo, esa es una decisión de la que Manchester tiene que hablar. No quiero volver atrás, pero Ole Gunnar Solskjaer era similar. Todo el mundo hablaba de que estaría aquí durante 10 años, pero luego ya no estuvo».

«Es pronto, pero lo que ha hecho hasta ahora, con los mismos jugadores que Amorim, le está yendo bien a mi United. Así que veremos cómo terminamos la temporada y luego estaremos en una mejor posición (a juzgar)».

El defensa del United, ganador de la Premier League, Gary Neville, se encuentra entre los que afirman que, a pesar del impresionante comienzo de Carrick en el banquillo de Old Trafford, deberían elegir la mejor opción disponible.

Roberto De Zerbi, Thomas Tuchel y Oliver Glasner se encuentran entre los nombres promocionados para el papel. De Zerbi, que dejó Marsella a principios de este año, ha sido vinculado repetidamente con el puesto y fue considerado una opción antes del nombramiento de Erik ten Hag.

Tuchel fue nombrado contendiente después de la campaña de Inglaterra en la Copa del Mundo, pero desde entonces el alemán acordó nuevos términos con los Tres Leones, mientras que Glasner dejará Crystal Palace en el verano al finalizar su contrato.

A Thomas Tuchel se le ha vinculado con el puesto directivo del Manchester United en el pasado.

Y Neville cree que el United todavía necesita un entrenador que sea «el mejor de su clase». Le dijo a Sky Sports el lunes: “Creo que el Manchester United tiene que buscar otro entrenador ahora porque no sabes cómo van a ir los resultados.

“Pequeñas cosas como [Thomas] El regreso de Tuchel a Inglaterra está empezando a quitarle opciones al Manchester United y no perjudicará las posibilidades de Michael de conseguir el puesto. Si lleva al United a la Champions habrá mucha fiebre por su nombramiento.

«No estoy en contra de su nombramiento. Lo quiero mucho y creo que hasta ahora ha hecho un trabajo fantástico. Simplemente creo que el Manchester United debería buscar al mejor entrenador disponible.

«Han tenido entrenadores jóvenes e inexpertos en los dos últimos equipos, que no han funcionado del todo. Ole Gunnar Solskjaer llegó antes como exjugador, a quien le fue muy bien durante algunos años, pero al final no funcionó. Así que creo que eliminar tanto riesgo como sea posible es la opción correcta».

«Pero la gente que me conoce sabrá que esto no es personal contra Michael, porque lo quiero mucho. Es un gran chico, un gran jugador y alguien que ahora lo está haciendo muy bien como entrenador».

