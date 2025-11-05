La condición de adquisición de Man United se aclara a medida que surgen los comentarios de Glazer después de la locura de Turki Al-Sheikh

La familia Glazer sigue siendo criticada por su propiedad del Manchester United a pesar del entusiasmo por una posible adquisición el mes pasado gracias a Turki Al-Sheikh.

Los Glazer vendieron una participación minoritaria en el Manchester United a Sir Jim Ratcliffe en 2024. (Imagen: Getty Images)

Edward Glazer, uno de los cinco hermanos que tienen una participación mayoritaria en el Manchester United, ha revelado cómo la familia se pone de acuerdo en las decisiones importantes que involucran al club de fútbol.

La familia Glazer ha conservado una participación mayoritaria en el club desde 2005, a pesar de las duras críticas de los seguidores por los millones de dólares en deuda acumulada desde su adquisición.

En 2024, Sir Jim Ratcliffe llegó a un acuerdo para comprar una participación del 27,7 por ciento en el club por un valor aproximado de 1.600 millones de dólares (1.250 millones de libras esterlinas). Como parte del acuerdo, el empresario inglés ha tomado el control de las operaciones futbolísticas, con la ayuda de Jason Wilcox y Omar Berrada.

A principios de esta temporada, se produjo un frenesí de adquisiciones cuando Turki Al-Sheikh compartió una publicación en las redes sociales afirmando que los Rojos estaban «en negociaciones avanzadas con un nuevo inversor». Acerca de

Sky Sports tiene un paquete con descuento de Premier League y EFL Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información £49 £35 Aire Compra Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete Essential TV y Sky Sports para la temporada 2025/26, ahorrando a los miembros £ 336 y ofreciendo más de 1400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará un mínimo de 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, frente a un máximo de 100 más.

Continuó con: “Mi publicación de ayer sobre la posible venta del Manchester United significaba una cosa: el club está en etapas avanzadas de negociaciones con un nuevo inversor.

«Para ser claros, no soy el inversionista, ni ellos son de mi país. Estoy publicando esto como un fan que quiere que el acuerdo se lleve a cabo, incluso si no necesariamente tiene que ser así».

Continúan las especulaciones sobre una adquisición total de Old Trafford, aunque no se han llevado a cabo conversaciones concretas. En abril, le preguntaron a Ed Glazer, el hermano menor de la familia, cómo deciden los asuntos con el club de fútbol.

Cuando se le preguntó sobre el pensamiento detrás de su decisión de vender una cuarta parte de United a Ratcliffe, al hablar con estudiantes de la Escuela de Negocios Kogod de Washington, dijo: «Creo… que somos una empresa familiar, y en realidad fue una decisión que tomamos juntos.

“No todas las decisiones son inútiles, pero al final tenemos éxito como empresa familiar porque siempre hemos acordado que si la mayoría de los miembros de la familia quieren hacer algo, nos damos cuenta de que estamos en una empresa familiar y tenemos que hacerlo.

«Un día podría ser algo de lo que estoy a favor. Al día siguiente podría ser algo de lo que no estoy a favor. Fue una decisión familiar». [the minority takeover]».

—

Por la presente Las noticias de la noche de ManchesterNuestro objetivo es brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, inclusive Spotify Y Pódcast de Apple – y también puedes mirar YouTube.