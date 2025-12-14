La clave para desbloquear la salida de Kobbie Mainoo ha vuelto al Manchester United

Kobbie Mainoo solicitó dejar el Manchester United en calidad de cedido este verano y no ha sido titular en la Premier League esta temporada.

Kobbie Mainoo aplaude tras los Wolves. (Imagen: Manchester United FC 2025)

Rubén Amorim se mostró irritable al dirigirse a los periodistas tras empatar contra el West Ham a principios de este mes. Amorim estaba furioso después de perder puntos en Old Trafford y se irritó particularmente al responder un puñado de preguntas sobre sus tratos con Kobbie Mainoo.

Cuando se le preguntó si veía que había riesgo de que Mainoo se desmoralizara después de otro partido en el que fue enviado a la banca, Amorim dijo: «Lo entiendo. Sólo quiero ganar, trato de poner a los jugadores, no miro quién es, no me importa, sólo trato de poner a los mejores jugadores en el campo».

Y añadió: “Tienes [Manuel] Ugarte que jugó dos partidos. Uno de ellos, caso.[miro]estaba fuera, bruno [Fernandes]Siempre está en forma, es el hombre que cumple con su puesto, así que quizás tenga algo que ver con eso».

Se le preguntó al técnico del United si los jugadores que se dirigen a la Copa Africana de Naciones abrirían la puerta para que Mainoo participara y dijo: «No lo sé, no lo sé. Es la misma pregunta».

«No sé qué pasará, depende. He visto el entrenamiento. Si es lo mejor para el equipo, lo usaré». [him in]Esa es la única manera que sé de responder a eso».

Cuando se le preguntó si entendía por qué Mainoo era interesante, respondió: «Por supuesto que lo entiendo, y es mi trabajo responder, pero siempre trato de responder lo mismo y siempre me preguntas lo mismo».

«Entiendo lo que estás diciendo. Amas a Kobbie, él se va a Inglaterra. Pero eso no significa que tenga que ubicar a Kobbie». [in] si creo que no debería publicar a Kobbie [in]así que es mi decisión.»

Mainoo aún no ha sido titular en la Premier League.

Amorim se rió ante la sugerencia de que sus sustituciones eran conservadoras y que se debería haber utilizado Mainoo. Se rió porque le volvieron a preguntar por Mainoo, pero la óptica no era buena. Pareció reírse ante la idea de que el joven de 20 años hubiera sido un buen sustituto.

Su respuesta se volvió viral en las redes sociales por las razones equivocadas. Luego, a Mainoo le gustó una publicación en Instagram de un medio de comunicación que había publicado las citas con un emoji de sorpresa. Posteriormente, Mainoo criticó la publicación, probablemente después de una palabra privada de un oficial de comunicaciones de United.

Esa fue la única señal pública de frustración de Mainoo esta temporada. Ha hecho todo lo posible para recuperar un papel titular, trabajando con entrenadores privados durante las pausas internacionales y cambiando de chef personal en casa en un intento por mejorar su juego, pero Amorim ha seguido ignorándolo.

Tom Heaton, Tyrell Malacia, Lisandro Martínez y Mainoo son los únicos jugadores veteranos del United que no han sido titulares en la Premier League. Malacia se reintegró en septiembre después de haber sido colocado en el escuadrón antiexplosivos, Martínez acaba de regresar de una lesión de diez meses y Heaton tiene 39 años.

Mainoo es sólo humano porque está frustrado con su situación. El joven debutó con Inglaterra en la Eurocopa de 2024, pero su carrera ha decaído desde el nombramiento de Amorim en el Sporting de Lisboa.

El nativo de Stockport solicitó una cesión en la última semana de la ventana de transferencias de verano. Esa solicitud fue bloqueada, pero Mainoo espera poder irse en enero.

Mainoo salió del banquillo en los últimos minutos de la victoria ante los Wolves.

Cuando se le preguntó a fines del mes pasado si se aceptarían las solicitudes de Mainoo o Joshua Zirkzee para irse en enero, Amorim dijo: “Lo primero es que el club es lo primero, así que tenemos que pensar en el club y el equipo, y luego puede pasar cualquier cosa.

«Yo era futbolista, lo entiendo todo. Y quiero ayudar a mis jugadores en cada situación, así que no sé qué pasará. Quiero que mis jugadores sean felices, entiendo la frustración de algunos jugadores, ya que el Mundial está ahí».

«Y sé lo que significa para el Mundial, pero el Manchester United es lo primero, así que si puedo ayudar al club y a los jugadores, seré feliz. Si no, tengo que pensar en el equipo».

Mason Mount podría desempeñar un papel más profundo en el mediocampo, pero ha desempeñado exclusivamente uno de los roles número 10 en el sistema de Amorim, lo que significa que Fernandes, Casemiro, Ugarte y Mainoo son las únicas opciones en el mediocampo.

El United se quedaría ligeramente en el medio del campo si dejaran salir a Mainoo, aunque la clave para desbloquear potencialmente su salida ha vuelto a Carrington: Toby Collyer.

Collyer fichó por el West Brom a préstamo por una temporada, pero recientemente sufrió una lesión y está recibiendo tratamiento en Carrington. Su paso por los Hawthorns no salió según lo planeado, lo que generó la posibilidad de que se activara la cláusula de rescisión, lo que permitiría a Collyer jugar para el United en la segunda mitad de la temporada.

Eso permitiría a Mainoo irse y posiblemente significaría un buen resultado para Collyer.