La cláusula de retorno de Marcus Rashford ‘La verdad’ aparece como un hombre unido ‘considerar’ enero Transferencia

Las últimas noticias de transferencia del Manchester United, incluidas las actualizaciones sobre el préstamo de EMI Martínez y Marcus Rashford en Barcelona.

Marcus Rashford fue representado durante el préstamo en Barcelona. (Imagen: Rafa Babot/Getty Images)

Manchester United vuelve a la acción este fin de semana con el primer derbi de la temporada en Manchester. United se encuentra con Manchester City el domingo por la tarde buscando dos victorias de dos.

El equipo de Ruben Amorim venció a Burnley antes del descanso internacional de septiembre y, después de haber pasado el tiempo en el campo de entrenamiento en el transcurso de las últimas dos semanas en el campo de entrenamiento, el enfoque está en causar otro malestar en el estadio Etihad.

Con Andre Onana ahora del club y Senne Lammens, los ojos se centraron en quién elegiría Amorim en la portería. Sin embargo, los portugueses han confirmado que Altay Bayindir conservará su lugar entre los puestos.

A pesar del regreso del fútbol nacional, las entrevistas de transferencia permanecen. Entonces, con eso en mente, Las noticias de la tarde de Manchester Te trae las últimas noticias y rumores;

Martínez enero -reelocción

Sobre el tema de los guardianes, se dice que United considera dar otro paso para Emiliano Martínez de Aston Villa cuando el mercado vuelve a abrir en enero.

United investigó las condiciones para firmar la parada argentina este verano, pero decidió perseguir a Senne Lammens. Sin embargo, los informes de Europa han afirmado que la situación de Martínez cuando la ventana vuelve a abrir como el belga tiene dificultades para fortalecer su lugar.

Se espera que Martínez regrese como el portero número uno de Villa.

Las noticias de la tarde de Manchester decir: «La decisión de United para no perseguir a Martínez este verano y, a su vez, Lammens fue un shock para muchos. El belga no está probado y si será lo suficientemente bueno como para ser el número 1 en Old Trafford no está claro.

Aston Villas Emiliano Martinez. (Imagen: Getty Images)

«Sin embargo, se sugirió que la razón por la que Martínez no estaba firmado debido a su salario. En enero eso no cambiará mucho y la prioridad para Amorim se concentrará en un nuevo mediocampista».

El reclamo de Rashford se negó

El fracaso de Rashford en anotar o ayudar en sus primeras tres competiciones de La Liga en Barcelona ha llevado a algunos puntos de venta que afirman que el equipo español está considerando cancelar su préstamo de United.

Sin embargo, el periodista español Guillem Balague ha negado estas afirmaciones. Puso a X (anteriormente Twitter): «Absolutamente sin sentido que Barcelona planee terminar con el primer acuerdo de préstamo de Marcus Rashford.

«El Barça dijo a sus representantes que tienen mucha confianza en el potencial de Rashford y creen que se recuperará como un jugador superior. No más para decir, aparte del hecho de que estoy de acuerdo con Gary Lineker y su tratamiento por algunos medios».

Las noticias de la tarde de Manchester decir: «El comienzo ‘lento’ de Rashford en España siempre estaría en el lado receptor de una especie de afirmaciones vergonzosas. Los hombres de la película de Hansi han ganado dos de sus tres juegos y se han visto decentes en cada partido.

«El Barça competirá esta temporada en todos los frentes, y se espera que Rashford juegue un papel importante en todas las competiciones. Todavía se espera que asegure un cambio permanente al final de la temporada».

