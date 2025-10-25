La carrera por el lateral derecho del Manchester City está dando un nuevo giro cuando Pep Guardiola hace una predicción audaz

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, habló sobre el potencial de Matheus Nunes de cara al viaje al Aston Villa

Matheus Nunes ha sido clave en las recientes victorias del Manchester City

Pep Guardiola dijo que Matheus Nunes puede convertirse en uno de los mejores laterales derechos mientras la ex estrella de los Wolves busca otro gran momento contra el Aston Villa.

Nunes tuvo problemas para entrar en el mediocampo del Manchester City cuando llegó procedente de Molineux en el verano de 2023, pero tuvo oportunidades como lateral derecho la temporada pasada debido a las lesiones y la salida inesperada de Kyle Walker en enero. Tuvo algunos problemas en un equipo que los tenía de sobra, pero su mejor momento llegó cuando marcó el gol de la victoria en el Etihad ante el Villa en un partido crucial para que el City confirmara la Champions League para esta temporada.

Guardiola inicialmente recurrió a Rico Lewis y Abdukodir Khusanov para esa posición esta temporada, pero una lesión del uzbeko hizo que Nunes regresara al redil y no ha mirado atrás desde entonces. Otra buena actuación contra el Villarreal a mitad de semana coloca al internacional portugués en la pole position para comenzar en Villa Park el domingo, cuando el City espera dar una pelea mucho mejor que el año pasado, perdiendo 2-1.

«Ese partido nos ayudó a jugar la Liga de Campeones esta temporada», dijo Guardiola. «Fue una batalla contra muchos clubes y ese gol nos ayudó mucho después del revés en Southampton. Significaba que teníamos que ir a Fulham a ganar».

«Siempre ha sido muy duro, especialmente en Villa. Es una muy buena prueba de cómo somos».

Nunes se ha tomado un tiempo para adaptarse del mediocampo a la defensa e incluso al inicio de la temporada sus compañeros se burlaron de él por ser catalogado como lateral derecho. Sin embargo, desde la lesión de Khusanov, ha ido viento en popa y ha jugado todos los partidos de liga desde entonces.

Guardiola ha hablado con Nunes en varias ocasiones para intentar facilitar el cambio de puesto y cree que si el jugador de 27 años se compromete plenamente con su nuevo rol podrá evolucionar desde un especialista improvisado.

«Puede ser un lateral derecho increíble. Es un centrocampista con un físico increíble. No importa lo bien que se concentre, puede ser uno de los mejores», afirmó.

«Ahora es una cuestión de él. Hablamos mucho de eso, es simplemente cambiar de opinión y sentir que puedes sentir eso».

«Tiene cualidades especiales para jugar por las bandas. Ha estado increíble en los últimos dos o tres partidos».

La derrota del City en Villa Park en diciembre pasado fue la sexta en ocho partidos de la Premier League, cayendo al séptimo lugar en la liga en medio de la peor mala racha de la carrera de Guardiola. Este año empieza el fin de semana en segunda posición, por delante del campeón Liverpool, y puede ampliar a 10 su racha de imbatibilidad en todas las competiciones si evita la derrota ante el equipo de Unai Emery.

